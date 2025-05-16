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        Haberler Ekonomi Para Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi - Para Haberleri

        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi

        TCMB'nin yayımladığı mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi 29.98'den yüzde 30.35'e yükseldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:54
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        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı.

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşti.

        2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,58 olasılıkla yüzde 20,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,65 olasılıkla yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 31,59 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

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        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,67’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 38,33’ünün beklentilerinin yüzde 26,00 - 28,99 aralığında olduğu gözlendi.

        2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,82 olasılıkla yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 32,45 olasılıkla yüzde 16,00 - 18,99 aralığında, yüzde 28,90 olasılıkla ise yüzde 19,00 - 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,81‘inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 29,63‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 18,99 aralığında, yüzde 37,04‘ünün beklentilerinin yüzde 19,00 - 21,99 aralığında olduğu gözlendi.

        Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,00 iken, bu anket döneminde yüzde 49,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 39,24 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 olarak gerçekleşti.

        Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,60 TL iken, bu anket döneminde 43,70 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 45,85 TL iken, bu anket döneminde 46,62 TL olarak gerçekleşti.

        Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,0 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

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