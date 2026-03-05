Canlı
        Pizza Hamuru Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Pizza Hamuru Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Pizza Hamuru Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Pizza Hamuru Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Evde yapılan pizzanın lezzet sırrı, üzerindeki malzemelerden önce hamurunda gizlidir. Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık ve elastik bir pizza hamuru hazırlamak sanıldığı kadar zor değildir. Doğru malzeme oranı, uygun mayalanma süresi ve doğru pişirme tekniği ile evde adeta taş fırın lezzetinde pizzalar yapmak mümkündür. Pizza Hamuru Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Pizza Hamuru Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? İşte adım adım, tüm püf noktalarıyla en detaylı anlatım…

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 16:30
        Pizza Hamuru Tarifi

        Pizza Hamuru İçin Gerekli Malzemeler

        4 su bardağı un 1 su bardağı ılık su 1 paket instant maya (10 gram) 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz 3 yemek kaşığı zeytinyağı

        Pizza Hamuru Nasıl Yapılır? (Adım Adım Anlatım)

        Mayanın Aktifleştirilmesi

        Ilık su bir yoğurma kabına alınır. İçine toz şeker ve maya eklenerek karıştırılır. Yaklaşık 5-10 dakika bekletilir. Mayanın yüzeyde köpük oluşturması aktif olduğunu gösterir. (Instant maya kullanılıyorsa doğrudan una da eklenebilir; ancak ön mayalama daha güçlü sonuç verir.)

        Hamurun Yoğrulması

        Un geniş bir kaba alınır ve ortası havuz şeklinde açılır. Maya karışımı, tuz ve zeytinyağı eklenir. Un yavaş yavaş sıvı karışıma yedirilerek hamur toparlanır.

        Hamur ele hafif yapışan, yumuşak ama toparlanan bir kıvamda olmalıdır. Yaklaşık 8-10 dakika boyunca yoğrulmalıdır. Yoğurma işlemi, hamurun içindeki gluten yapısını geliştirir ve elastik bir doku sağlar.

        Mayalanma Süreci

        Yoğrulan hamur üzeri streç film ya da nemli bezle kapatılarak ılık bir ortamda en az 45 dakika – tercihen 1 saat mayalanmaya bırakılır. Hamur hacmini yaklaşık iki katına çıkarmalıdır.

        Uzun süreli mayalanma (1,5-2 saat) daha aromatik ve hafif bir hamur elde edilmesini sağlar.

        Hamurun Açılması ve Şekillendirilmesi

        Mayalanan hamur hafif unlanmış tezgaha alınır. Gazı nazikçe alınarak iki eşit parçaya bölünebilir. Merdane yardımıyla ya da elle ortadan dışa doğru bastırarak açılır.

        Kenar kısımları hafif kalın bırakılırsa klasik pizza görünümü elde edilir. Hamur çok ince açılırsa çıtır, biraz kalın bırakılırsa daha yumuşak bir sonuç elde edilir.

        Ön Pişirme Gerekli mi?

        Daha çıtır bir taban için hamur, sos sürülmeden önce 200 derece fırında 5 dakika ön pişirme yapılabilir. Bu yöntem özellikle ev fırınlarında daha iyi sonuç verir.

        Pizza Kaç Derecede Pişirilir?

        Ev fırınında pizza en yüksek sıcaklıkta (220-250 derece) pişirilmelidir. Ortalama pişirme süresi 10-15 dakikadır. Fırın mutlaka önceden ısıtılmış olmalıdır.

        Alt tabanın iyi pişmesi için tepsi fırının alt rafına yerleştirilebilir. Pizza taşı kullanılıyorsa daha profesyonel sonuç elde edilir.

        Pizza Hamurunun Püf Noktaları

        Su mutlaka ılık olmalıdır (ne sıcak ne soğuk).

        Tuz doğrudan mayayla temas ettirilmemelidir.

        Hamur yeterince yoğrulmalıdır.

        Mayalanma süresi aceleye getirilmemelidir.

        Yüksek ısıda kısa sürede pişirilmelidir.

        İnce Hamur mu Kalın Hamur mu?

        İnce hamur sevenler için hamur daha az dinlendirilip ince açılabilir. Kalın ve yumuşak sevenler için biraz daha kalın açmak ve kenarları kabarık bırakmak yeterlidir.

        Hamur Önceden Hazırlanabilir mi?

        Pizza hamuru buzdolabında 24 saate kadar bekletilebilir. Hatta soğuk mayalama yöntemiyle 1 gece buzdolabında dinlenen hamur daha aromatik olur. Dondurucuda ise 1 aya kadar saklanabilir.

        Pizza Hamuruna Aroma Katmak İçin Öneriler

        Hamura kekik, sarımsak tozu veya kuru fesleğen eklenebilir. Bir miktar tam buğday unu ilavesiyle daha rustik bir lezzet elde edilebilir.

        Ev Yapımı Pizza Sosu Önerisi

        Domates rendesi Zeytinyağı Sarımsak Tuz Kekik

        Tüm malzemeler karıştırılarak hamurun üzerine ince tabaka halinde sürülür.

        Evde pizza yapmanın en önemli aşaması doğru hamuru hazırlamaktır. Dengeli malzeme oranı, sabırla yapılan mayalanma süreci ve yüksek ısıda pişirme tekniği sayesinde dışı hafif çıtır, içi yumuşak ve nefis bir pizza hamuru elde etmek mümkündür. Pratik, ekonomik ve kişisel damak zevkine göre şekillendirilebilen bu tarif sayesinde artık evde pizza yapmak çok daha keyifli ve profesyonel bir deneyime dönüşüyor.

        Zembille gönderilen dilek ve kısmetini arayanlar

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nün bu bölümünde her inanışın dilekleri için gittiği mekanları anlatıyor

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
