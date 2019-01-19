Devre arası transfer döneminde kadrosunu Nicolas Isimat-Mirin, Burak Yılmaz ve Muhayer Oktay'la güçlendiren Beşiktaş, Ryan Babel'in yokluğunu doldurmak için Yevhen Konoplyanka ve Marko Pjaca için harekete geçmişti. İtalyan basınında yer alan habere göreyse Hırvat yıldızda Beşiktaş'a rakip çıktı!



Söz konusu habere göre Serie A ekiplerinden Genoa, şu anda Fiorentina'da kiralık olarak bulunan Pjaca için Juventus'a teklifte bulundu. Haberde Pjaca'nın Fiorentina ile kiralık sözleşmesini iptal etmek isteyen Juventus'un teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Real Madrid ve Milan'ın istediği öne sürülen Krzysztof Piatek'i yüksek bir bonservis bedeline satmaya hazırlanan Genoa'nın Pjaca transferiyle hücum hattını güçlendirmek istediği vurgulandı.

Juventus'un 2016 yılında 23 milyon Euro'ya Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Hırvat futbolcu, sezon başında Fiorentina'ya kiralanmıştı. Pjaca, Fiorentina'da bu sezon Serie A'da 16 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist üretebilmişti.