Pjanic'ten Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler
Futbolu bıraktığını açıklayan Juventus'un eski oyuncusu Miralem Pjanic, Siyah Beyazlılar'da forma giyen Kenan Yıldız için övgü dolu sözler sarfetti. Pjanic, "Kenan'ı çok beğeniyorum, harika bir futbolcu olma yolunda ilerliyor" dedi.
2016-2020 yılları arasında Juventus'ta forma giyen Miralem Pjanic, milli futbolcu Kenan Yıldız'ı övdü.
KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ
Futbola veda eden Pjanic, Juventus forması giyen milli futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kenan gerçekten çok iyi oyuncu. Harika bir futbolcu olma yolunda ilerliyor ve şampiyon olmak için gereken her şeye sahip. Hem klas hem de yetenekli. Onu gerçekten çok beğeniyorum." dedi.
Juventus forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.