        Pjanic'ten Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler - Futbol Haberleri

        Pjanic'ten Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler

        Futbolu bıraktığını açıklayan Juventus'un eski oyuncusu Miralem Pjanic, Siyah Beyazlılar'da forma giyen Kenan Yıldız için övgü dolu sözler sarfetti. Pjanic, "Kenan'ı çok beğeniyorum, harika bir futbolcu olma yolunda ilerliyor" dedi.

        Giriş: 31.12.2025 - 14:35 Güncelleme: 31.12.2025 - 14:35
        Pjanic'ten Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!
        2016-2020 yılları arasında Juventus'ta forma giyen Miralem Pjanic, milli futbolcu Kenan Yıldız'ı övdü.

        KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ

        Futbola veda eden Pjanic, Juventus forması giyen milli futbolcu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kenan gerçekten çok iyi oyuncu. Harika bir futbolcu olma yolunda ilerliyor ve şampiyon olmak için gereken her şeye sahip. Hem klas hem de yetenekli. Onu gerçekten çok beğeniyorum." dedi.

        Juventus forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

