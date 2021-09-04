Gara'da bölücü örgüte ağır darbe! 0:00 / 0:00

AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Gara bölgesine icra edilen hava harekatlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

SÖZDE SORUMLULAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre hava harekatları neticesinde PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması sorumluları, akademiler yürütme sorumlusu, suikast okulu sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz."