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HaberlerGündemGüvenlikPKK'YA OPERASYON! Son dakika... Bölücü örgüte operasyon: 51 gözaltı!
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Bölücü örgüte operasyon: 51 gözaltı!

İstanbul, Diyarbakır ve Adana'da bu sabah terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul ve Diyarbakır'da 21, Adana'da ise 30 terör şüphelisi polis tarafından gözaltına alındı

PKK'YA OPERASYON! Son dakika... Bölücü örgüte operasyon: 51 gözaltı!
Bölücü örgüte operasyon: 51 gözaltı!
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AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da yapılan operasyonda 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

İSTANBUL'DA 21 GÖZALTI

AA'da yer alan habere göre Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21’i gözaltına alındı.

ADANA'DA 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan Adana’da da terör örgütü PKK/KCK adına yası dışı korsan gösteriye katılan, polislere karşı molotoflu saldırı düzenleyen ve Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının sözde yıl dönümü sebebiyle sokak eylemleri yapacakları belirlenen toplam 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Helikopter ve drone destekli şafak vakti özel harekat polislerinin eş zamanlı baskınları ile çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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