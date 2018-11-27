İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/ KCK terör örgütüne yönelik, 21-27 Kasım 2018 tarihleri arasında ülke genelinde Emniyet ve Jandarma birimlerince düzenlenen 480 operasyonda; toplam 544 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı´ndan yapılan yazılı açıklamada, illere göre gözaltı sayılarını şu şekilde açıkladı:
"Denizli´de 3, Batman´da 4, Şanlıurfa´da 34, Ankara´da 24, Kayseri´de 2, Adana´da 16, Antalya´da 7, Gaziantep´te 9, İstanbul´da 36, Iğdır´da 8, Van´da 42, Bursa´da 14, İzmir´de 23, Siirt´te 13, Kars´ta 9, Eskişehir´de 4, Balıkesir´de 2, Aydın´da 6, Adıyaman´da 1, Erzincan´da 1, Ağrı´da 49, Konya´da 7, Bingöl´de 4, Kocaeli´de 7, Mardin 27, Elazığ´da 4, Tekirdağ´da 3, Hakkari´de 14, Yalova´da 1, Rize´de 1, Şırnak´ta 52, Ardahan´da 1, Malatya´da 7, Zonguldak´ta 1, Manisa´da 4, Muş´ta 23, Bitlis´te 2, Diyarbakır´da 58, Mersin´de 20, Tunceli´de 1 olmak üzere toplam 544 kişi gözaltına alınmıştır.
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