pladis TURCA İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Eylem Özgür: "Gençlerin uygulamalı deneyim kazanmasına zemin hazırlıyoruz”

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin katılabildiği yarışmada gençler “Fikirlerinle Işılda” sloganıyla bu kez GODIVA için yenilikçi pazarlama fikirleri geliştirecek.

2-3 kişiden oluşan takımların yarışacağı bizz@kampüs için başvurular 12 Ocak-9 Şubat 2026 tarihleri arasında www.bizzkampus.com/tr sitesinden yapılabilecek. Katılım koşullarını sağlayan takımlar, belirtilen tarihe kadar sunumlarını gönderebilecek. Bu aşamayı geçen ilk 50 takım, projelerini detaylandıracakları yeni bir sunumla yarışma sürecine devam edecek. Değerlendirme sonrası ilk 10 takım finale yükselecek. Finalde takımların jüri üyeleri karşısındaki sunumlarının ardından ilk 3 belli olacak. Birinciye 125 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye 75 bin TL ödül verilecek yarışmada, dereceye giren takımlar uzun dönem staj hakkı da elde edecek.

“GENÇLERİN UYGULAMALI DENEYİM KAZANMASINA ZEMİN HAZIRLIYORUZ”

pladis TURCA İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Eylem Özgür, bizz@kampüs’le, gençlerin stratejik düşünme, içgörüden fikir üretme, yaratıcı sunum, ikna ve planlama alanlarında uygulamalı deneyim kazanmasına zemin hazırladıklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: