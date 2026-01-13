Habertürk
        pladis TURCA İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Eylem Özgür: "Gençlerin uygulamalı deneyim kazanmasına zemin hazırlıyoruz"

        pladis TURCA İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Eylem Özgür: "Gençlerin uygulamalı deneyim kazanmasına zemin hazırlıyoruz”

        Gençlerin pazarlama odaklı stratejileriyle katıldığı bizz@kampüs'te bu yıl üniversitelerin 3.ve 4.sınıf ile yüksek lisans öğrencileri, GODIVA markası için yarışacak. "Fikirlerinle Işılda" sloganıyla düzenlenen yarışmanın başvuruları 12 Ocak-9 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak, ilk 3'e giren takımlara toplam 300 bin TL ödül ve uzun süreli staj hakkı verilecek

        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:06
        "Gençlerin uygulamalı deneyim kazanmasına zemin hazırlıyoruz"
        Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin katılabildiği yarışmada gençler “Fikirlerinle Işılda” sloganıyla bu kez GODIVA için yenilikçi pazarlama fikirleri geliştirecek.

        2-3 kişiden oluşan takımların yarışacağı bizz@kampüs için başvurular 12 Ocak-9 Şubat 2026 tarihleri arasında www.bizzkampus.com/tr sitesinden yapılabilecek. Katılım koşullarını sağlayan takımlar, belirtilen tarihe kadar sunumlarını gönderebilecek. Bu aşamayı geçen ilk 50 takım, projelerini detaylandıracakları yeni bir sunumla yarışma sürecine devam edecek. Değerlendirme sonrası ilk 10 takım finale yükselecek. Finalde takımların jüri üyeleri karşısındaki sunumlarının ardından ilk 3 belli olacak. Birinciye 125 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye 75 bin TL ödül verilecek yarışmada, dereceye giren takımlar uzun dönem staj hakkı da elde edecek.

        “GENÇLERİN UYGULAMALI DENEYİM KAZANMASINA ZEMİN HAZIRLIYORUZ”

        pladis TURCA İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Eylem Özgür, bizz@kampüs’le, gençlerin stratejik düşünme, içgörüden fikir üretme, yaratıcı sunum, ikna ve planlama alanlarında uygulamalı deneyim kazanmasına zemin hazırladıklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

        “bizz@kampüs, gençlerin iş dünyasını tanıma fırsatı buldukları, kendilerini farklı yönleriyle ortaya koyabildikleri güçlü bir gelişim alanı. Takım çalışması, yaratıcı düşünme, fikirlerini savunma ve planlama gibi pek çok yetkinliği bu süreçte birebir deneyimliyorlar. Bu yıl da GODIVA gibi ilham veren bir markayla çalışmalarının, gençlerimizin bakış açılarını genişleten ve vizyonlarını besleyen çok değerli bir fırsat sunacağına inanıyoruz. Onların bu yolculuktan aldıkları ilhamla hayallerine cesaretle yönelmelerini ve geleceğe umutla bakmalarını diliyoruz.”

        "GENÇLERİN CESUR FİKİRLERİNİ MARKA YÖNETİMİ DENEYİMİYLE BULUŞTURUYORUZ”

        pladis TURCA CMO’su Mustafa Kabakçı, pazarlama faaliyetlerinin markalara uzun vadeli değer kattığını ve bizz@kampüs’ün bu sürece önemli katkı sağladığını vurguladı. Kabakçı şöyle konuştu:

        “Pazarlama artık sadece ürünü anlatmak değil; içgörülerden beslenerek anlam, duygu ve deneyim tasarlamayı gerektiriyor. bizz@kampüs, gençlerin bu bakış açısını bir marka problemi üzerinden deneyimleyebildikleri çok değerli bir platform. GODIVA gibi global ölçekte güçlü bir markayla çalışmak, stratejik düşünmenin, hikâye anlatımının ve deneyim tasarımının pazarlamadaki karşılığını somutlaştırıyor. Gençlerin cesur fikirlerinin marka yönetimi deneyimiyle buluşmasının hem onlar hem de sektörümüz için çok kıymetli.”

