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Plakasız araç kullanma cezası ne kadar? 2023 Farklı plaka ve plakasız araç kullanma cezası

Plakasız araç kullanma hem para cezası hem de sürücü belgesine ceza puanı işlenmesiyle sonuçlanır. Trafik denetiminin daha rahat ve kolay gerçekleşmesini sağlayan araçlarda plaka zorunluluğu tüm dünyada belirli standartlara tabidir. Ülkemizde de birtakım standartlar ve bunlara uyulmadığı takdirde belli caydırıcı cezalar uygulanmaktadır. İşte 2023 farklı plaka ve plakasız araç kullanma cezası ne kadar?

Plakasız araç kullanma cezası ne kadar? 2023 farklı plaka ve plakasız araç kullanma cezası
HABERTURK.COM

Trafiğe çıkan motorlu taşıtlara plaka takılması tüm dünyada kullanılan standartları devlet tarafından belirlenmiş bir uygulamadır. Araç üzerindeki plakalar araç ve araç sahibiyle ilgili bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlar. Bu sayede suça karışmış araçlar hızlıca tespit edilir, trafik denetimi çok daha rahat sağlanır. Ülkemizde de otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet gibi taşıtların trafiğe çıkmaları için mevzuata uygun şekilde tescilli plakaya sahip olmaları zorunludur. Ülkemizdeki plaka uygulamasında, plaka üzerindeki ilk sayı aracın tescilli olduğu şehri belirler. Bu gibi kodlamalar araç sahibine ve bilgilerine ulaşmayı kolaylaştırır. Ülkemizde tescilli plaka zorunluluğuna uymayan araçlara cezai yaptırım uygulanmaktadır. Peki, trafiğe plakasız araçla çıkmanın cezası ne kadardır?

Plakasız Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Plakasız bir araçla trafiğe çıkmak 2 bin 312 TL para cezasının yanı sıra sürücünün sürücü belgesine de 10 ceza puanı uygulanır. Aynı zamanda plakasız aracın trafiğe çıkmasına müsaade edilmez. Plakasız araç trafikten men edilerek çekici ile en yakın emniyet otoparkına çekilir. Plaka tescil işlemleri tamamlanıp plakaları takılmayan araçlar işlemleri tamamlanana kadar trafiğe dönemez. Bunun yanı sıra 20 ceza puanına ulaşan sürücülerin ehliyetlerine 6 ay süreyle el konulduğunu ve bu sürücülerin bu süre içinde trafiğe çıkamadıklarını da göz önünde bulundurmak gerekir. Yani 2 defa plakasız araçla yakalan sürücü diğer cezai yaptırımların yanı sıra ehliyetini de 6 ay süreyle kaybeder.

Yeni alınan araçların plaka tescil işlemleri vakit alabiliyor. Eğer sıfır bir araç aldıysanız bu gibi gecikmeler durumunda tescil işlemleri tamamlanıp plakalarınızı alana kadar G karakterli geçici plaka ile aracınızı teslim alabilirsiniz. G karakterli geçici plakaların kullanım süresi otomobiller için 3 gün, motosikletler için ise 3 aydır. Verilen süre içinde aracın tescil işlemleri tamamlanıp plakaları takılmak zorundadır. Geçici plaka ile size tanınan süre boyunca cezai bir işleme tabi olmadan trafiğe çıkabilirsiniz.

Aracınızda plakaların mevzuata uygun şekilde takılmış olması da oldukça önemlidir ve mevzuata uygun olmayan araçlar için cezai işlem uygulanır. Aracın ön veya arka plakasının eksik olması veya plakanın araç üzerinde belirtilen yerden farklı bir konuma takılması durumunda 750 TL cezai işlem uygulanır. Bunun yanı sıra plakanın mevzuata uygun olmayan şekilde değiştirilmesi, örneğin farklı karakterlerde yazılması, karakterlerin olması gerekenden kalın veya ince yazılması veya karakterler üzerinde değişiklik yapılması 505 TL cezai yaptırıma tabidir.

Plaka Değişikliği Cezası Ne Kadar?

Plaka değişikliği yapılacak araçlar mevzuata uygun şekilde araca takılacak plakaların tescil işlemi yaptırılarak plakaları değiştirilmelidir. Tescilinden farklı plaka taşıyan araçlar ağır para cezasına çarptırılır. Araç üzerindeki plakalar aracın tescilli plakasından farklı ise 20 bin 302 TL para cezasına çarptırılır. Bunun yanı sıra araç trafikten men edilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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