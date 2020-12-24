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Plasebo nedir, ne anlama geliyor? - Plasebo aşı nasıl olur, yan etkisi var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün itibariyle koronavirüs aşısı ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası Plasebo aşısı da gündeme geldi. Peki Plasebo nedir, ne anlama geliyor?

Plasebo nedir, ne anlama geliyor? - Plasebo aşı nasıl olur, yan etkisi var mı?

Günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri Plasebo oldu. Peki Plasebo nedir ve ne anlama gelir?

Placebo ne demek?

Plasebo, Latince kökenli bir kelime. 'Hoşnut etmek' anlamına gelen plasebo, etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkartması hali olarak tanımlanabilir. Yani vücuda ağız, burun ya da enjeksiyon yolu ile verilebilen bu ilaç, fiziksel anlamda tedaviye yönelik bir güce sahip değil.

Plasebo aşı nedir?

Plasebo, "gerçek" bir tıbbi tedavi gibi görünen ama gerçek olmayan her şeydir. Hap, iğne veya başka bir tür "sahte" tedavi olabilir. Tüm plaseboların ortak noktası, sağlığı etkileyecek aktif bir madde içermemesidir.

Bazen bir kişi bir plaseboya tepki verebilir. Yanıt olumlu veya olumsuz olabilir. Örneğin kişinin semptomları iyileşebilir. Veya kişi tedavinin yan etkileri gibi görünen şeylere sahip olabilir. Bu tepkiler "plasebo etkisi" olarak bilinir.

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