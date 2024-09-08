'Platformların platformu' oluyor

Vestel, bu yıl 32. kez katıldığı Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda en son geliştirdiği ekran teknolojilerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Vestel’in sunduğu ileri teknoloji ekran çözümleri arasında, OLED TV, MiniLED TV, Quantum Dot TV, 8K TV, Vestel Taşınabilir TV, VStyle Wi-Fi Mobile TV ve Transparent TV yer aldı.

Vestel’in ‘platformların platformu’ olma vizyonu ile hareket ettiğini belirten Vestel CEO’su Ergün Güler, IFA 2024’te yaptığı açıklamada, şirketin Akıllı TV işletim sistemi platformları konusunda geniş bir yelpaze sunduğuna dikkat çekti. Güler, “Vestel, Avrupa’nın en büyük üç TV üreticisinden biri. Ancak, televizyon dünyası artık bir ekran olmaktan öte, bir ekosistem haline geliyor. Biz bu değişimi önceden öngördük ve bu ekosistem içinde bir oyun kurucu olarak yerimizi aldık. Günümüzde televizyon, sunduğu içerikle anlam kazanıyor. Bu doğrultuda, Vestel olarak platform çözümleri açısından son derece zengin bir portföye sahibiz. Yerli bir üretici olarak, dünya çapındaki dev markalarla iş birliği yapıyoruz ve bu markalar, Avrupa’daki büyüme stratejilerinde de bizi tercih ediyorlar. Vidaa, Powered by TiVo, Fire TV, Android TV, Google TV gibi farklı segmentlere ve tüm kullanıcı profillerine hitap eden özel platformlar Vestel’in portföyünde bulunuyor. Bu kadar geniş bir platform seçeneği sunmamız, Vestel’in sektördeki oyun kurucu rolünü pekiştirirken, ürün yönetimi, AR-GE ve yazılım alanındaki yetkinliklerimizin ne kadar gelişmiş olduğunu da gösteriyor” ifadelerini kullandı.