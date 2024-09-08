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        Haberler Ekonomi Teknoloji 'Platformların platformu' oluyor - Teknoloji Haberleri

        Vestel 'platformların platformu' oluyor

        Vestel, bu yıl 32. kez katıldığı Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ekran teknolojilerine önemli bir yer verdi. Firmanın 'platformların platformu' olma vizyonu ile hareket ettiğini belirten Vestel CEO'su Ergün Güler, "Vestel, Avrupa'nın en büyük üç TV üreticisinden biri. Ancak, televizyon dünyası artık bir ekran olmaktan öte, bir ekosistem haline geliyor. Biz bu değişimi önceden öngördük ve bu ekosistem içinde bir oyun kurucu olarak yerimizi aldık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 17:34 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:34
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        Vestel, bu yıl 32. kez katıldığı Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda en son geliştirdiği ekran teknolojilerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Vestel’in sunduğu ileri teknoloji ekran çözümleri arasında, OLED TV, MiniLED TV, Quantum Dot TV, 8K TV, Vestel Taşınabilir TV, VStyle Wi-Fi Mobile TV ve Transparent TV yer aldı.

        Vestel’in ‘platformların platformu’ olma vizyonu ile hareket ettiğini belirten Vestel CEO’su Ergün Güler, IFA 2024’te yaptığı açıklamada, şirketin Akıllı TV işletim sistemi platformları konusunda geniş bir yelpaze sunduğuna dikkat çekti. Güler, “Vestel, Avrupa’nın en büyük üç TV üreticisinden biri. Ancak, televizyon dünyası artık bir ekran olmaktan öte, bir ekosistem haline geliyor. Biz bu değişimi önceden öngördük ve bu ekosistem içinde bir oyun kurucu olarak yerimizi aldık. Günümüzde televizyon, sunduğu içerikle anlam kazanıyor. Bu doğrultuda, Vestel olarak platform çözümleri açısından son derece zengin bir portföye sahibiz. Yerli bir üretici olarak, dünya çapındaki dev markalarla iş birliği yapıyoruz ve bu markalar, Avrupa’daki büyüme stratejilerinde de bizi tercih ediyorlar. Vidaa, Powered by TiVo, Fire TV, Android TV, Google TV gibi farklı segmentlere ve tüm kullanıcı profillerine hitap eden özel platformlar Vestel’in portföyünde bulunuyor. Bu kadar geniş bir platform seçeneği sunmamız, Vestel’in sektördeki oyun kurucu rolünü pekiştirirken, ürün yönetimi, AR-GE ve yazılım alanındaki yetkinliklerimizin ne kadar gelişmiş olduğunu da gösteriyor” ifadelerini kullandı.

        Güler, “Son tüketicinin her segmentteki ihtiyacını karşılayan TV modellerinin yanı sıra, perakendecilerin beklentilerini karşılamak için yeni teknolojiler konusunda da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Televizyonlar artık gelir elde etme modeli ve evdeki reklam alanı olarak çok farklı bir potansiyele sahip. Büyük TV platformları gelirlerinin büyük oranını reklamlardan elde ediyorlar artık. Öte yandan Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ gibi global içerik sağlayıcılarıyla doğrudan anlaşmalarımız da mevcut. Global içeriklerin yanında, Tabii, Blu TV, Exxen gibi yerli platformları da destekliyor, onları global oyun içinde öne çıkarmaya devam ediyoruz. Özetle Vestel, TV ekosistemi içerisinde bir ana oyun kurucu konumunda ve güçlenerek bu konumu sürdürecek” açıklamalarında bulundu.

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