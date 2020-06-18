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POCO F2 PRO FİYATI NE KADAR?


Model, Avrupa'da 499 euro ve 599 euro fiyat etiketine sahipti. Model daha önceden Global olarak tanıtılmıştı. Cihazın Türkiye’de 7 bin TL dolaylarında satışa çıkması bekleniyor.

POCO F2 PRO ÖZELLİKLERİ

1080 x 2400 piksel çözünürükte 6.67 inç Super AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Modelin arkasındaki yuvarlak formlu modülde dörtlü kamera yer alıyor. Burada 64 megapiksel (Sony IMX686) ana kamera + 13 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel derinlik + 5 megapiksel makro kameraları bizleri karşılıyor.

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