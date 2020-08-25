Adından da anlaşılacağı gibi yumuşak ve tadı leziz bir poğaça tarifi vereceğim sizlere. Çay ikramı yanında çeşit olarak, bu tarifi denemenizi çok isterim.
Pofuduk poğaça malzemeler:
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 su bardağı ılık süt
- 2 yumurta akı
- 1 paket yaş maya
- 2 tatlı kaşığı toz şeker
- 5-6 bardak un
- İçine, isterseniz peynir
Pofuduk poğaça yapılışı:
- Daha önceden ılıttığımız sütü yoğurma kabına alıyoruz. Ardından yaş mayayı ekleyip, sütün içinde katıyoruz.
- Bu karışımın içine yumurtanın akını, şeker ve tuzu da ilave edip elimizle karıştırıyoruz. Unu azar azar ilave ederek yoğuruyoruz.
- Hamurumuz yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor.
- Daha sonra yoğurma kabının ağzını kapatıp oda ısısında mayalanmaya bırakıyoruz.
- Hamurumuz 2 katı kadar kabardığı zaman, mayalanmış demektir.
- Mayalanmış olan hamurdan arzu ettiğimiz ebatta parçalar koparıp şekil veriyoruz.
- Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklarla diziyoruz.
- Bu şekilde tepsinin ağzını kapatarak1 saat kadar bekletirsek poğaçaların hamuru daha da şişer ve yumuşak olur.
- Son işlem olarak da hamurlarımızın üzerine dikkatlice yumurta sarısını sürdükten sonra, 200 derecede ısıtılmış fırında 15 -20 dakika kızarana kadar pişiriyoruz.
- Afiyet olsun...
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