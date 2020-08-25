Adından da anlaşılacağı gibi yumuşak ve tadı leziz bir poğaça tarifi vereceğim sizlere. Çay ikramı yanında çeşit olarak, bu tarifi denemenizi çok isterim.

Pofuduk poğaça malzemeler:

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı ılık süt

2 yumurta akı

1 paket yaş maya

2 tatlı kaşığı toz şeker

5-6 bardak un

İçine, isterseniz peynir

Pofuduk poğaça yapılışı: