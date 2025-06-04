Pöh polisi nedir, nasıl olunur? Özel harekat polisi olma şartları neler, boy-kilo-yaş sınırı var mı?

Cesaretin, disiplinin ve yüksek sorumluluğun birleştiği bir meslek olan Özel Harekat Polisi hakkında gençler de sıklıkla araştırmalarına devam ediyor. Türkiye’de emniyet teşkilatının en stratejik birimlerinden biri olan bu kadro, yalnızca fiziksel güce değil, hızlı karar alma ve yüksek stresle başa çıkma becerisine de ihtiyaç duyuyor. Peki, PÖH nasıl olunur? Hangi şartlar gereklidir?

PÖH NASIL OLUNUR?

Polis Özel Harekât birimine (PÖH) katılmak, Türkiye'de en zorlu ve prestijli görevlerden birine adım atmak anlamına gelir. Ancak bu unvanı taşımak isteyen adaylar yalnızca fiziksel güçleriyle değil; karakterleri, kararlılıkları ve disiplinleriyle de bu sürece hazır olmalıdır. PÖH olmak isteyen bireyler, öncelikle Polis Akademisi veya Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) başvurmalı, burada temel polislik eğitimi aldıktan sonra Özel Harekât branşına geçiş için ek değerlendirmelere tabi tutulmalıdır. Bu değerlendirmeler arasında yazılı sınavlar, fiziki yeterlilik testleri, sağlık kontrolleri ve güvenlik soruşturmaları yer alır.

REKLAM ÖZEL HAREKET POLİSİ OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR PÖH olmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar, yalnızca fiziksel uygunlukla sınırlı değildir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak temel ön koşullardır. Adayların adli sicilinde yüz kızartıcı suçların yer almaması, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve sağlık açısından tam teşekküllü hastanelerden “polis olur” raporu alabilmesi gerekir. Ayrıca adayların en az lise mezunu olması beklenir; bazı dönemlerde ön lisans ya da lisans mezunu olma şartı da aranabilir. Eğitim düzeyi, başvurulan dönem ve ilana göre değişiklik gösterebilir. Fiziki yeterlilik sınavı, bu süreçte kilit rol oynar. Dayanıklılık, çeviklik ve refleks testlerinden başarıyla geçilmesi gerekir. Bu şartları sağlayanlar ancak PÖH adayı olma hakkını kazanır. REKLAM PÖH OLMAK İÇİN BOY KİLO ŞARTLARI NELERDİR? Polis Özel Harekât adaylarında aranan fiziksel ölçütler, görevin doğası gereği belirli bir standardı zorunlu kılar. Erkek adaylarda en az 167 cm, kadın adaylarda ise en az 162 cm boy şartı bulunur. Ancak yalnızca boy uzunluğu değil, vücut kitle indeksi (VKİ) de önemlidir. VKİ, boy ve kilonun orantılı olup olmadığını gösteren sayısal bir değerdir. Genellikle adayların VKİ'sinin 18 ile 27 arasında olması beklenir. Bu aralık, kişinin ne zayıf ne de aşırı kilolu olduğunu gösterir. Çünkü PÖH görevlileri hem dar alanlarda hem de uzun süreli operasyonlarda yüksek fiziksel performans göstermek zorundadır.

PÖH EĞİTİMİ NASILDIR? PÖH eğitimi, sıradan bir polis eğitiminden çok daha yoğun, disiplinli ve zorludur. Adaylar bu eğitimde yalnızca fiziki dayanıklılıklarını değil, aynı zamanda stres yönetimi, taktiksel karar alma, silah kullanımı ve özel operasyon becerilerini de geliştirir. Eğitim süreci, şehir içi ve kırsal alanlarda operasyonel senaryolar üzerinden gerçekleştirilir. Yakın dövüş tekniklerinden keskin nişancılığa, rehine kurtarma operasyonlarından bomba imha prosedürlerine kadar birçok farklı konuda uzmanlık kazanılır. Adayların sahadaki olası tehlikelere karşı reflekslerinin gelişmesi ve olağanüstü durumlarda soğukkanlılığını koruyabilmesi eğitim boyunca özellikle vurgulanan unsurlar arasındadır. REKLAM PÖH EĞİTİMİ KAÇ AY SÜRER? PÖH eğitiminin süresi dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Ancak ortalama olarak 4 ila 6 ay arasında süren yoğun bir eğitim süreci söz konusudur. Bu süre boyunca adaylar haftanın 6 günü fiziksel, psikolojik ve teknik eğitimlerden geçer. Sabah koşuları, silahlı eğitimler, dayanıklılık testleri ve simülasyonlar bu sürecin vazgeçilmez parçalarıdır. Eğitim, sadece bilgi ve beceri kazandırmakla kalmaz; aynı zamanda adayların irade gücünü, kararlılığını ve görev bilincini de test eder. Süreç sonunda yapılan değerlendirme sınavlarında başarılı olanlar, Özel Harekât timlerinde aktif görev almaya hak kazanır.