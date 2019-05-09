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YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Polenler dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sersemlik de verir'

AA

Doç. Dr. Dane Ediger, "Poleni yoğun solumak sadece hapşırma veya göz kaşıntısı yapmaz, dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sersemlik de verir" dedi

Doç. Dr. Dane Ediger

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dane Ediger, polenlerin sadece hapşırma veya göz kaşıntısı yapmadığını, bahar aylarında yoğun solunan polenlerin dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sersemlik de verdiğini belirtti.

Ediger, bahar aylarının gelmesiyle polenlerin yoğunlaştığını ve neden olduğu rahatsızlıkların arttığını söyledi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

AA'nın haberine göre; alerjinin gözlerde, burunda olabileceği gibi alt solunum yolunda astım bulguları şeklinde de görülebileceğini dile getiren Ediger, alerjinin deride kaşınma ve kabarma şeklinde de ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Bitkilerden salınan polenlerin bahar dönemlerinde alerjik rahatsızlıklara yol açabildiğini anlatan Ediger, şöyle konuştu: "Polen mevsiminde alerjisi olanlar, göz kaşınması, sulanması, burun kaşıntısı ve hapşırma yaşayabilirler. Bazen hastalarımız mendil yetiştirememekten şikayet eder. Bir anda burnu aşırı akar. Astımı da varsa öksürük, hırıltı, göğüste baskı gibi yakınmalar oluşabilecektir.

Bu hastalıkların en önemli özelliği devamlı olmaması, ara ara gelirler. Arada rahatladığı dönemler olur sonra tekrarlama gösterir. Bu tekrarlayıcılık bazen gözden kaçarak normal mikrobik bir nezle zannedilebilir. Halbuki bunlar sık tekrarlanıyor ve belli dönemlerde artıyorsa alerjik olabilir. Bu nedenle alerjiden şüphelenenlerin hekimine alerji testi yaptırarak, alerjiye yönelik tedaviyle bu mevsimi en şikayetsiz şekilde geçirmesini sağlaması gerekiyor."

ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Ediger, polenle ilgili tepkimelerin çoğu hastada sabit kaldığını ancak bazılarında seneden seneye şiddetlendiğini söyledi.

Burun yakınmalarının polen mevsiminde aşırı görüldüğünü dile getiren Ediger, "Bu kişilerin uzun süre açık havada, parkta zaman geçirmesi durumunda ilk astım ataklarının o zaman ortaya çıktığını görüyoruz. Tedavi edilmediğinde astımla devam etme riski yüksek. Bu kişilerin sigara içmemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü sigara da astım riskini artırıyor. Zaten alerjik nezlesi var, astım riski yüksek" dedi.

Polen mevsiminde sigaradan uzak durulmasını öneren Ediger, şunları kaydetti: "Polene alerjisi olanlarda ilkbaharda poleni yoğun solumak sadece hapşırma veya göz kaşıntısı yapmaz, dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sersemlik de verir. Öğrenci yaş grubundakiler bu dönemlerde sınavlarda daha başarısız olabilirler. Genel anlamda yaşam kalitesi bozulur. Bunun için doğru şekilde ilaçla tedavilerinin mutlaka yapılması lazım. O dönemde doğru tedavi olan çocukların yüzde 80'i erişkin yaşa geçtiğinde bu hastalıklar ortadan kayboluyor."

Tüm alerjik hastalıklar ve astımın çocuklarda daha sık görüldüğüne dikkati çeken Ediger, çocuklardaki alerjik hastalıklara doğru tedavi uygulanması gerektiğini ifade etti.

Polen alerjisi olanların park ve doğa yürüyüşü gibi açık hava aktivitelerinde saatler geçirmemelerini öneren Ediger, "Çünkü o kadar yoğun polen soluduğunda ilaç alıyorsa bile yeterli olmayabilir" dedi.

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