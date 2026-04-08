        Haberler Bilgi Gündem Polis Haftası mesajları: 2026 Polis Haftası ne zaman, hangi gün kutlanacak?

        Polis Haftası mesajları: 2026 Polis Haftası ne zaman, hangi gün kutlanacak?

        Nisan ayının gelmesiyle birlikte Polis Haftası kutlamaları yeniden gündeme taşınıyor. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapan polislerin bu özel gününü kutlamak isteyenler, en anlamlı ve etkileyici Polis Haftası mesajlarını araştırıyor. Temelleri 10 Nisan 1845'te yayımlanan Polis Nizamnamesi ile atılan Türk Polis Teşkilatı, bu yıl 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, en güzel, kısa, uzun Polis Haftası mesajları haberimizde...

        Giriş: 08.04.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Nisan ayına girilmesini ardından Polis Haftası araştırmaları hız kazandı. Toplumun güvenliğini sağlamak için görev yapan polislerin bu anlamlı gününü kutlamak isteyenler, en etkileyici ve anlamlı mesajları araştırmaya başladı. 10 Nisan 1845’te yayımlanan Polis Nizamnamesi ile temelleri atılan Türk Polis Teşkilatı, bu yıl 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Peki, Polis Haftası ne zaman, hangi gün? İşte en güzel, kısa, uzun, anlamlı Polis Haftası mesajları...

        POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

        Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845’te kurulan köklü geçmişiyle her yıl 10 Nisan’ı kapsayan hafta boyunca “Polis Haftası” etkinlikleriyle anılmaktadır. 2026 yılında ise Polis Haftası, 6–12 Nisan tarihleri arasında çeşitli program ve kutlamalarla gerçekleştirilmektedir.

        POLİS HAFTASI MESAJLARI

        Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da ,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

        Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 180. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum

        Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

        Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum.

        Devletimizin emrinde, milletimizin gönlünde; hırsızın teröristin, kaçakçının uyuşturucu satıcısının ensesinde; trafikte nöbette, geceye huzur veren o düdük sesindeyiz. Her gün yeni başarılara imza atan teşkilatın 180. Yaşı kutlu olsun.

        Başta Şehit ve Gazi Polislerimiz olmak üzere; Görevini layıkıyla yerine getiren bütün polislerimizin, canla başla, canını dişine takıp uykudan ve hayatından feragat eden emniyet güçlerinin polis haftasını kutlarız. Türk Polis Teşkilatı 180. yaşında.

        Emniyet Teşkilatının polis haftasını kutluyor, şehit polislerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum

        Ülkemizin her bir köşesinde başarılı çalışmalar yürüten emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyor bu cennet vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

        Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun…

        Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.

        Başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası’nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum

        Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
