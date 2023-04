*Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakar’lıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum.

*Türk Milleti de Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya devam etmektedir. Bu vesileyle her kademede görev yapan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyor; 178. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum.