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Polis Haftası ne zaman 2021? Polis Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Polis Haftası, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü olan Polis Haftası'nda okullarda ve emniyet kurumlarında organizasyonlar düzenlenecek. Peki Polis Haftası ne zaman? İşte 2021 Polis Haftası tarihi...

Polis Haftası ne zaman 2021? Polis Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Kamu düzenini korumak, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak için canla başla çalışan emniyet mensuplarının kutladığı Polis Haftası için beklenen gün geliyor. Milyonlarca polis, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Peki 2021 Polis Haftası ne zaman?

POLİS HAFTASI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 175. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır.

POLİS HAFTASI NEDİR?

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan’da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

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