        Haberler Gündem Güncel Polis merkezi önünde sürücüye saldırdılar! | Son dakika haberleri

        Polis merkezi önünde sürücüye saldırdılar!

        İzmir'de 2 kişi, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü sopayla darp etti. Polis merkezi önünde yaşanan olaya ise kısa sürede ekipler müdahale etti. Şüpheliler, polis ekiplerinin biber gazı kullanmasıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:54
        Polis merkezi önünde sürücüye saldırdılar!
        İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobil sürücüsünü sopalarla darp eden 2 şüpheli, polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle gözaltına alındı.

        İHA'nın haberine göre o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, Bornova ilçesi Çamdibi Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir ticari otomobilin sürücüsü ile iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası saldırganlar ellerindeki sopalarla otomobil sürücüsüne saldırarak darp etmeye başladı. Otomobil sürücüsü trafikte ilerleyerek kaçmaya çalışsa da sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Çevrede paniğe neden olan olaya, polis merkezi içerisindeki polis ekipleri müdahale etti. Şüpheliler, polis ekiplerinin biber gazı kullanmasıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

        O ANLAR KAMERADA

        Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda otomobil içerisindeki sürücünün dışarıdaki 2 kişi tarafından önce camlarının yumruklandığı daha sonra yine yumruk ve sopayla otomobil içerisinde darp edildiği anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca polis ekiplerinin biber gazıyla müdahalesi, saldırganların gözaltına alındığı anlar kaydedildi. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin polisi itelediği anlar da yine videoda yer aldı.

