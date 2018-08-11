SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
fuhuş
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Polis, müşteri olarak aradı, sonrası film sahnesi gibi

İzmir'de işadamı kılığına giren polis, Türkiye'ye iş vaadiyle getirilen kadınları zorla fuhuşa yönlendiren M.Y. İle irtibatta geçti. Polisler, M.Y. İle iki saatliğine 1000 lira karşılığında kadın getirme konusunda anlaştı. Ancak M.Y., buluşma yerine gittiğinde anlaştığı kişilerin sivil polis olduğunu anlayınca içinde yabancı uyruklu üç kadının da bulunduğu otomobili ile kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu M.Y., otomobili polislerin üzerine sürdü, çarptığı iki polisi yaraladı. Havaya yapılan uyarı atışı sonrası kaza yapan M.Y., durmak zorunda kaldı. Araçta bulunan M.Y. İle birlikte yabancı uyruklu üç kadın gözaltına alındı.

11.08.2018 - 11:12 | Güncelleme:

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu kendi ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden Türkiye'ye çalışma vaadiyle getirilen yabancı uyruklu bazı kadınların fuhuşa zorlandıklarını belirledi. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kadınlara bir eskort sitesi üzerinden fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; iki polis memuru kendisini iş adamı olarak tanıtarak eskort sitesinde bulunan telefon numarasını arayıp kadın istediklerini belirtti. Bunun üzerine M.Y., iş adamı sandığı sivil polislerle getireceği kadınlar için iki saatliğine 1000 liraya anlaştı.

POLİS OLDUĞUNU ANLAYINCA KAÇTI
M.Y., kız arkadaşı olduğu öğrenilen A.K. ile birlikte yanlarına aldıkları yabancı uyruklu iki kadın ile birlikte buluşmanın yapılacağı yere doğru yola çıktı. Ancak buluşma yerine gittiğinde kendilerini bekleyen kişilerin iş adamı değil, sivil polisler olduğunu anlayınca hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu M.Y., otomobil ile iki polis memuruna çarpıp hafif yaralanmalarına neden oldu. Polis memurların yaralanmasına neden olmasına rağmen kaçmaya devam M.Y.'yı durdurmak için ekipler havaya uyarı atışı açtı. Bunun üzerine paniğe kapılan M.Y. (39) kaza yaptı. Kazada yara almadan kurtulan M.Y., ile yabancı uyruklu kız arkadaşı A.K. (37) ve yine yabancı uyruklu olan Z.K. (23) ve A.P. (28) İsimli kadınlar gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramalarda polis, M.Y. ve A.K.'nin cep telefonlarını kaza yapan aracın altında buldu.

ŞİFRELERİ DOĞUM TARİHLERİ OLUNCA YALANLARI ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan M.Y. kız arkadaşı A.K. kendilerine yönetilen suçlamaları kabul etmezken, kaza yaptıkları aracın altında bulunan cep telefonların ise kendilerine ait olmadığını ileri sürdü, telefonların açılış şifrelerini söylemedi. Ancak Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aynı zamanda sevgili oldukları ileri sürülen M.Y. ve A.K.'nin telefon açılış şifrelerin birbirlerin doğum tarihleri olabileceğini düşündü. Ekipler, M.Y.'nin telefon şifresine A.K.'nin doğum tarihini girince telefon açıldı. Aynı şekilde A.K.'nin telefon şifresi olarak M.Y.'nin doğum tarihini girip açtı. Şüpheli M.Y ve A.K. emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemede 'fuhşa teşvik etme, aracılık veya zorlama ve görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklandı. Fuhuşa zorlandığı ileri sürülen iki yabancı uyruklu kadının da sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi.

439 KİŞİYE FUHUŞTAN İŞLEM YAPILDI
Bu arada İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerin İzmir'de son 1.5 senede çoğunluğu günübirlik olan 514 adet evde, 178 adet masaj salonunda, 65 adet etel ve 2 adet gazinoda 759 fuhuş olayı tespit ettiği ve tespit edilen bu olaylarda 439 şüpheliye işlem yaptığı öğrenildi. Ayrıca iş vaadiyle Türkiye getirdikleri kadınlara fuhuş yaptıran 34 şüpheli hakkında da 'insan ticaretinden' işlem yapıldığı bildirildi. 128 yabancı uyruklu kadının ise fuhuş yaptığı gerekçesi ile sınır dışı edildiği belirtildi. Yine fuhuş amacı ile müşteri temini için otostop yapan 329 kadın ile 464 travestiye işlem yapıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X