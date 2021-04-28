Esra'nın ölümünde kahreden detay! 0:00 / 0:00

DHA

Ağrı'da, dün gece saat 22.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Ağrı'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Doğan, meslektaşı Esra Çelik (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

PANSİYONDA KALANLAR POLİSİ ARADI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yükselen sesleri duyan pansiyonda kalanlar, durumu polise bildirdi.

ŞİKAYETÇİ OLMADIKLARINI SÖYLEDİLER

İhbar üzerine pansiyona polisler geldi. Doğan ve Çelik, odalarına gelen polise, şikayetçi olmadıklarını söyledi. Polisler odada tutanak tuttuğu sırada, Doğan, bir anda tabancasıyla Çelik'e ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların isabet ettiği Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Mesut Doğan, polisler tarafından gözaltına alındı. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

MEMLEKETİ DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

Esra Çelik'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çelik'in sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi karayolu ile memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Aynı saatlerde emniyetteki ifadesi tamamlanan ve adliyeye çıkarılan Mesut Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.