Polis sınavı ne zaman? 2026 PMYO ve POMEM eğitim sonu sınav tarihi
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından merakla beklenen açıklama yayımlandı. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mezunlarını yakından ilgilendiren eğitim sonu sınavına ilişkin tüm detaylar netlik kazandı. Polislik yolunda önemli bir aşama olan bu sınavın saat ve yer bilgileri açıklanırken, adayların sınav günü yanlarında bulundurması gereken belgeler ve uygulanacak kurallara dair ayrıntılar da paylaşıldı. İşte adayların bilmesi gereken tüm detaylar…
Polislik hedefiyle hazırlanan binlerce aday için kritik tarih netleşti. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla sınavın gerçekleştirileceği yerleşkeler ve saat aralıkları kesin olarak açıklandı. Adayların sınav sürecini sorunsuz geçirebilmesi ve başarılarını riske atmaması adına, yönetmelik kapsamında belirlenen kuralları dikkatle gözden geçirmeleri büyük önem taşıyor. İşte detaylar
2026 PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi takvime göre, PMYO ve POMEM öğrencilerini yakından ilgilendiren eğitim sonu sınavı 13 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak.
PMYO VE POMEM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sınav uygulama saatleri, mezun olunan eğitim birimine göre değişiklik gösterebiliyor.
Bu kapsamda Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mezunları için sınavın 09.30’da başlayacağı belirtilirken, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mezunları ise 11.00’de sınava girecek.
Adayların, olası aksaklıkların önüne geçilmesi adına sınav saatinden en az yarım saat önce sınav merkezinde hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.