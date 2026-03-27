Polisiye roman meraklıları için 10 sürükleyici polisiye roman önerisi

Bir yerlerde kulağına çalınanlar, yeni öğrenip Polisiye romancılığına heves etmiş olanlar, roman okumayı denemek için polisiye romanlarını seçenler ya polisiye tutkunları... Bazıları çok satanlar listesine girdi, bazıları ise sinemaya uyarlandı. İşte herkesi bir çatı altında toplayabilecek 10 polisiye roman tavsiyesi.

Doğu Ekspresinde Cinayet

Polisiye romanları denince akla gelen ilk yazar olan Agatha Christie'nin en ünlü romanı olan Doğu Ekspresi'nde Cinayet, ilk defa 1934 yılında Birleşik Krallıkta yayımlandı. Ünlü yazarın İstanbul'da Pera Palas Otel'de yazdığı roman, kar fırtınasında duran Doğu Ekspresi’nde işlenen cinayeti konu alır. Romanın ilk bölümü İstanbul'da geçer.

REKLAM

Morgue Sokağı Cinayetleri

Korku, gerilim ve polisiye dendiğinde akla gelecek diğer büyük yazar da hiç kuşkusuz Edgar Allan Poe’dur. Poe'nun C. Auguste Dupin karakterini sahneye çıkardığı bu hikaye, sadece iyi bir kurgu olmakla kalmaz aynı zamanda modern dedektif kitaplarının da başlangıcı sayılır. Roman ilk defa yayımlandığı 1841’den beri oldukça popülerdir.

Sherlock Holmes Serisi

Polisiye romanları aslında roman türü edebiyatın içinde görünür olduğundan beri var. BUnun en güzel örneği de ilk kez 1887 yılında Birleşik Krallık'ta yayımlandığından beri her kitabıyla dünyanın her yerinde belli bir üne sahip olmayı başaran Sherlock Holmes Serisi... Yüz yılı aşkın bir süredir onlarca nesil yetiştiren Sherlock Holmes Serisi, Arthur Conan Doyle’un efsanevi dedektifi Sherlock Holmes'un, Dr. John Watson’la birlikte çözdüğü zorlu vakaları işler.

Arsen Lüpen Serisi

İşte bir polisiye klasiği daha... Yine 100 öncesinden bir seriden, 1905 yayın tarihli Fransız polisiye roman serisi Arsen Lüpen'den bahsedeceğiz. Maurice Leblanc’ın yarattığı Arsène Lupin’ karakteri; hem dikkat çeken mizahi yeteneğiyle hem de kılık değiştirme konusundaki ustalığıyla “gentleman cambrioleur” arketipini yarattı. Paris sosyetesinden şehrin yükseklerindeki şatolara uzanan soygun hikayeleri, sanki bir zekâ oyunundaymışız hissi verir.

REKLAM

Beyoğlu Rapsodisi

Çağdaş ve yerli polisiye yazarlarımızın en ünlüsü olan Ahmet Ümit'in efsane romanı Beyoğlu Rapsodisi, polisiyede yerli bir tat arayanlar için vazgeçilmez olacaktır. Hem İstanbul'un kadim semti Beyoğlu'nun tarihine ve ara sokaklarına doğru bir yolculuğa çıkan hem de yazarın polisiye romanlarının baş karakteri Başkomiser Nevzat'ın duygu dünyasında derinleşen bu kitap 2003 yılında yayımlandı.

Kızıl Nehirler

Gelelim çağdaş polisi romanları arasında en popüler kitapların yazarlarından biri olan Jean‑Christophe Grangé'a... Kızıl Nehirler ile genç polis Karim Abdouf’u iki ayrı soruşturmayla aynı karanlığın için çekilmesinin hikayesini anlayan Grange, polisiye kurgusunu bilim, mit ve komplo teorileriyle iyice zenginleştirir. Kızıl Nehirler, 1998’de Fransa’da yayımlandığı günden beri en çok satan polisiye romanlardan biri.

Cingöz Recai

Cumhuriyet döneminin en önemli gazeteci ve romancılarından Peyami Safa'nın Server Bedi takma adıyla yazdığı Cingöz Recai serisi, Arsen Lüpen'in inşa ettiği “centilmen hırsız” tipinin Türkiye ayağı da kabul edilebilir. Modernleşen İstanbul'un sokaklarında yaşanan hikayelerde “iyi hırsız” mitini yaratan bu seriyle okurlar ilk defa 1924’te karşılaştı ama sinema uzun yıllar Cingöz Recai serisinden yararlandı.

Kayıp Kızlar

Tess Gerritsen, Girl Missing’de adli tabip Kat Novak’ı ölümcül bir sokak uyuşturucusunun yol açtığı gizemli ölümlerle karşı karşıya getirir. Cesetlerdeki ipuçları, onu hastaneler, laboratuvarlar ve güçlü isimlerle örülü karanlık bir ağın izine sürükler; iş insanı Adam Quantrell da bulmacanın parçasıdır. Tıbbi gerilim, polisiye ve gerilim‑romans damarları tempolu bir kovalamacada birleşir. İlk kez 1994’te Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlandı.

Cingöz Recai film afişi.

Kan ve Gül

Modern edebiyatta polisiye öyküleriyle dikkat çeken bir diğer yazarımız Alper Canıgüz, “Bir Kara Devrim Masalı” alt başlığı ile okura sunduğu Kan ve Gül'de Anti‑kahraman Aziz ile büyük aşkı Gül’ün ölümünün arkasındaki sırrın peşine düşer. İlk kez 2013’te yayımlanan roman aynı zamanda İstanbul'un sert bir yüzüyle karşılaşmamızı sağlar.

Hayvan Mezarlığı

Korku, gerilim, suç ve polisiye romanları denince adını muhakkak anmamız gereken Stephen King ile listemizi bitiriyoruz. Bu listeye pek çok kitabıyla girebilecek olan King'in Hayvan Mezarlığı kitabı bir taşra kasabasına taşınan doktorun, ailesiyle yaşadığı evin yakınında bulunan bir mezarlıktan ölülerin geri dönmesiyle yaşananları anlatır. İlk kez 1983’te Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanan kitap daha sonra sinemaya da uyarlandı.