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Polisler durdurdukları her arabanın arkasına bu yüzden dokunuyor!

Özellikle ABD'li polis memurları, durdurdukları aracın arkasına ellerini dokundurur. Bu yöntemin elbette bir amacı var. ABD'li trafik güvenliği uzmanı Steve Moniero polislerin neden böyle bir davranış sergilediğini açıklıyor...

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  • Polisler her arabanın arkasına bu yüzden dokunuyor! Polisler neden arabanın arkasına dokunur?

    Birçok kişinin gözünden kaçsa bile özellikle Amerika'da uygulanan bu işlem polisler için çok önemli. ABD'li trafik güvenliği uzmanı Steve Montiero durumu birkaç nedenle özetledi.

     
  • Polisler her arabanın arkasına bu yüzden dokunuyor! Polisler neden arabanın arkasına dokunur?

    GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

    Kolluk kuvvetlerinin görevleri sırasında uygulamak zorunda olduğu çok sayıda prosedür olduğunu belirten Montiero, araçların arkasına dokunulmasınında bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi.
  • Polisler her arabanın arkasına bu yüzden dokunuyor! Polisler neden arabanın arkasına dokunur?

    BAGAJ KONTROL EDİLİR

    Bu nedenlerden ilki bagajın gerçekten kapalı olup olmadığını kontrol etmek. Durdurulan araçlarda polise saldırı düzenlemek isteyen bir teröriste ev sahipliği yapılabileceğini belirten Montiero, polisler bu sayede bagajın kapalı olduğundan emin oluyor diyor.
  • Polisler her arabanın arkasına bu yüzden dokunuyor! Polisler neden arabanın arkasına dokunur?

    PARMAK İZİ BIRAKILIR

    Hareketin yapılmasının bir başka nedeni ise bagaja dokunulduğu an parmak izinin bırakılmak istenmesi. 
  • Polisler her arabanın arkasına bu yüzden dokunuyor! Polisler neden arabanın arkasına dokunur?

    Bu durum hem araç hem de araç sahibi için önemli olduğunu belirten Montiero, araç durdulduktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışırsa ya da polis memuruna bir şey olursa, parmak izi sayesinde araç ile görevli memur arasındaki ilişki anlaşılıyor. 
  • Polisler her arabanın arkasına bu yüzden dokunuyor! Polisler neden arabanın arkasına dokunur?

    Güvenliği sağlamak için yapılan bu hareket uygulanan basit taktiklerden sadece birisi olduğunu belirtiyor Montiero.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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