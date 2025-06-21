Polislik için TYT'den en az kaç puan almak gerekli? 2025 Polislik puanı kaç olmalı?

POLİS OLMAK İÇİN TYT’DEN EN AZ KAÇ ALMAK GEREKİR?

PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS-TYT puanı üzerinden yapılmaktadır. Hatırlanacağı gibi 2023 yılında TYT de en az 250 ham taban puanına sahip olmak gerekliydi. Ayrıca, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, 200 Ham Taban puanı şartı arandı.

PMYO KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO başvurularına ilişkin kontenjan, taban puan gibi detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak. 2025 polislik taban puanları için henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yılların polislik taban puanları bulunuyor.

Yıllara göre PMYO taban puanları aşağıdaki gibidir:

2017

260 ham puan

2018

260 ham puan

2019

250 ham puan

2020

Alım Yapılmadı

2021

250 ham puan

2022

250 ham puan

2023

250 ham puan