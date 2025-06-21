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        Polislik için TYT'den en az kaç puan almak gerekli? 2025 Polislik puanı kaç olmalı?

        Polis olmak isteyen adaylar polislik için TYT puanını araştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda TYT oturumundan 250 puan adayların Polis Meslek Yüksek Okulu için tercihte bulunabileceği belirtilmişti. TYT puanı polis olmak isteyen adaylardan istenwn şartlardan biri. Peki Polislik için TYT'den en az kaç puan almak gerekli? 2025 Polislik puanı kaç olmalı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 08:00 Güncelleme: 21.06.2025 - 08:00
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        YKS sınavı sonrası polislik başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, Polislik taban puanları arayışına başladı. PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyen adaylar YKS sonuçları sonrasında 2025 Polislik taban puanları ve geçtiğimiz yılki tercih durumunu merak ediyor. TYT puanı polis olmak için aranan şartlar arasında yer alıyor. Peki Polislik için TYT'den en az kaç puan almak gerekli? Polislik taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, polislik başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

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        POLİS OLMAK İÇİN TYT’DEN EN AZ KAÇ ALMAK GEREKİR?

        PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS-TYT puanı üzerinden yapılmaktadır. Hatırlanacağı gibi 2023 yılında TYT de en az 250 ham taban puanına sahip olmak gerekliydi. Ayrıca, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, 200 Ham Taban puanı şartı arandı.

        PMYO KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        PMYO başvurularına ilişkin kontenjan, taban puan gibi detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak. 2025 polislik taban puanları için henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yılların polislik taban puanları bulunuyor.

        Yıllara göre PMYO taban puanları aşağıdaki gibidir:

        2017

        260 ham puan

        2018

        260 ham puan

        2019

        250 ham puan

        2020

        Alım Yapılmadı

        2021

        250 ham puan

        2022

        250 ham puan

        2023

        250 ham puan

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        PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        PMYO kapsamında polis alımına başvuru için adaylardan bazı şartlar aranacak. Bu kapsamda genel olarak;

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Kötü Şöhretli olarak bilinmemek,

        - Herhangi bir Hüküm giymemiş olmak,

        - Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

        - Herhangi bir Siyasi Parti üyeliği bulunmamak,

        - Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak

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        - Kamu haklarından mahrum olmamak,

        - Sağlık Açısından Polis olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

        - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,

        - Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir hukuki nedeni olmamak, gibi genel nitelikler aranacaktır.

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