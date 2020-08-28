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Şarküteri et ürünleri markası Polonez, entegre işlenmiş et teknolojisine 3 milyon euroluk yatırım yaptı.

Tüm ambalajlarında değişikliğe giden şirketin, ürün gamını da genişlettiği belirtildi. Pandemi döneminde yaptığı yatırımlarla değişime giren ve online satış kanallarına ağırlık veren markanın yeni dönem hedefinin bir önceki yıla göre en az yüzde 30 büyüme kaydetmek olduğu belirtildi.

2016 yılından bu yana şirketin her biriminde verimlilik üzerine önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Polonez CEO’su Boran Uzun, "Pandemi dönemi bizim için yatırım ve yenilenme dönemi oldu. Bu dönemde tüketicimizdeki değişimleri çok yakından takip ettik. Hijyen ve gıda güvenliği üzerine yaptığımız teknoloji yatırımı sayesinde dilimleme ve paketlemede el değmeden son derece kontrollü ve minimum risk ile tüketicilerimizin kapısına kadar gidiyoruz. Üretime yaptığımız bu yatırımın yanı sıra sanal marketlerdeki varlığımızı artırdık. Bu şekilde Türkiye’nin neresinden olursa olsun Polonez lezzetlerinin tümüne ulaşmak mümkün" dedi.

2019 yılından itibaren Discount-Sürekli İndirim marketlerinde de ağırlıklarını artırdıklarını söyleyen Uzun, "Ayrıca zincir marketlerin online satış kanalları ve online marketlere özel ürünler üreterek tüm Türkiye’de müşterilerimize Polonez lezzetlerini ulaştırıyoruz. Polonez olarak bu pazarda ciromuzu geçen seneye oranla 2 kat üzerine büyüttük. Online kanalın toplam ciromuz içindeki oranı da aynı şekilde 2 kat artışla yüzde 5’e yaklaştı, bu kanalın önümüzdeki yıllarda bu büyüme ile devam edeceğini söyleyebiliriz. Yeni paketleme sistemimiz online satışı da destekleyecek bir uygulama olarak bizim bu alandaki etkinliğimizi daha artıracaktır inancındayız. Hedefimiz bir önceki yıla göre 2020 sonunda yüzde 30 büyüme göstermek" diye konuştu.