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        Haberler Dünya Polonya, Almanya'yı 'yasa dışı atık getirdiği' gerekçesiyle Avrupa Komisyonu'na şikayet etti

        Polonya, Almanya'yı 'yasa dışı atık getirdiği' gerekçesiyle Avrupa Komisyonu'na şikayet etti

        Polonya, yasa dışı yollarla ülkeye taşınan ve burada depolanan atıkları kaldırmadığı gerekçesiyle Almanya'yı Avrupa Komisyonu'na şikayet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 21:01
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        Polonya Almanya'yı Avrupa Komisyonu'na şikayet etti
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        Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, yaptığı açıklamada, tonlarca atığın Polonya'ya yasa dışı yollarla getirildiğini ve Avrupa Komisyonu'na yapılan şikayetin, Almanya'yı Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı'na götürme yolunda bir adım olduğunu söyledi.

        Moskwa, Alman hükümetinin, atıkların Polonya'dan çıkarılması talebine yanıt vermediğini ifade etti.

        Halihazırda en az 35 ton atığın Polonya'da olduğunu aktaran Moskwa, "çok yeşil" nitelendirmesi yaptığı Alman hükümetine "atıkları kaldırmaları yönünde" çağrıda bulundu.

        Almanya Çevre Bakanlığı Sözcüsü Christopher Stolzenberg da Alman hükümetinin, yasa dışı atık ihracatına endişeyle baktığını ve bu konuda AB kurallarını daha sıkı uygulamak istediğini belirtti.

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        Stolzenberg, Almanya'da yasa dışı ihracatı soruşturma konusundaki yasaların uygulanmasında eyaletlerin sorumlu olduğunu ve Berlin yönetiminin de bu konuda elinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını söyledi.

        ATIKLARIN İZİNSİZ BÖLGELERE BIRAKILDIĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR

        Yabancı ülkelerden getirilen atıkların yıllardır sorun teşkil ettiği belirtilen Polonya'da şirketlerin, yabancı firmalarla atıkların imhası için sözleşme imzaladığı ve bu atıkları da izinsiz bölgelere bıraktığı öne sürülüyor.

        Söz konusu firmaların, gelecek diğer atıklara yer açmak için de atıkları yaktığı, bunun sonucunda da zehirli gazların ortaya çıktığı kaydediliyor.

        Bu kapsamda Polonya'da zehirli olabilecek atıkların yasa dışı ithalatı ve depolanması 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.

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