Polonya - Avusturya maçı CANLI YAYIN

STAT: Berlin Olimpiyat Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT 1

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zalewski, Zielinski, Buksa, Piatek

Avusturya: Pentz, Posch, Lienhart, Trauner, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Arnautovic

Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya karşı karşıya geliyor.

Euro 2024'teki ilk maçlarında; Polonya, Hollanda'ya 2-1 yenilmiş, Avusturya da Fransa'ya tek golle boyun eğmişti.

Polonya ile Avusturya, tarihlerinde 12. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 11 maçta Polonya 5, Avusturya 4 defa kazandı. İki müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda iki takım da 20'şer gol kaydetti.

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Ralf Rangnick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Avusturya'da 5 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Fransa ile oynanan ilk maçta sarı kart gören Baumgartner, Danso, Laimer, Mwene ve Wöber; Polonya karşısında da kart görmeleri halinde Hollanda mücadelesinde cezalı duruma düşecek.