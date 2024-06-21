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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Polonya - Avusturya maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Polonya - Avusturya maçı CANLI YAYIN

        Polonya - Avusturya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Euro 2024'teki ilk maçlarında; Polonya, Hollanda'ya 2-1 yenilmiş, Avusturya da Fransa'ya tek golle boyun eğmişti. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.06.2024 - 18:13 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:13
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        STAT: Berlin Olimpiyat Stadı

        HAKEM: Halil Umut Meler

        SAAT: 19.00

        YAYIN: TRT 1

        Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zalewski, Zielinski, Buksa, Piatek

        Avusturya: Pentz, Posch, Lienhart, Trauner, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Arnautovic

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        Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya karşı karşıya geliyor.

        Euro 2024'teki ilk maçlarında; Polonya, Hollanda'ya 2-1 yenilmiş, Avusturya da Fransa'ya tek golle boyun eğmişti.

        Polonya ile Avusturya, tarihlerinde 12. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 11 maçta Polonya 5, Avusturya 4 defa kazandı. İki müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda iki takım da 20'şer gol kaydetti.

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        Ralf Rangnick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Avusturya'da 5 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Fransa ile oynanan ilk maçta sarı kart gören Baumgartner, Danso, Laimer, Mwene ve Wöber; Polonya karşısında da kart görmeleri halinde Hollanda mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

        TANIDIK İSİMLER SAHADA

        Michal Probierz'in çalıştırdığı Polonya'nın kadrosunda Trendyol Süper Lig'de forma giyen üç isim yer alıyor. Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Rams Başakşehir'den Krzysztof Piatek ve geçen sezon Bitexen Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Adam Buksa; Polonya Milli Takımı'nın formasını giyiyor.

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