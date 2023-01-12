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Haberler Dünya Polonya'dan Ukrayna'ya Leopard tankı gönderilmesinde diğer ülkelere ortak hareket çağrısı - Dünya Haberleri
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Polonya'dan Ukrayna'ya Leopard tankı gönderilmesinde diğer ülkelere ortak hareket çağrısı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya Leopard tanklarını teslim ederek destek olmaya devam edeceklerini belirtti, diğer ülkelerden de aynı adımları atmalarını istedi.

Polonya'dan Ukrayna'ya Leopard tankı gönderilmesinde diğer ülkelere ortak hareket çağrısı - Dünya Haberleri
AA

Duda, Polonya'nın Ukrayna sınırında yer alan Rzeszow şehrinde yaptığı açıklamada, "Uluslararası bir koalisyonun parçası olarak Leopard tanklarından oluşan bir bölüğü Ukrayna'ya teslim etmeye hazırız. Bu koalisyonun daha fazla tank sağlayacak bir dizi ülkeden oluşması için çaba göstereceğiz." dedi.

Duda, NATO standartlarındaki silahların "Rus saldırganlığına" karşı bir duvar oluşturmasını istediklerini belirterek, "Bugün Lviv'deki toplantımız çok önemliydi. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Ukrayna'ya destek ve Avrupa'nın güvenliğini konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik garantisi sunması için çabalarının süreceğini ifade eden Duda, savaşta hayatını kaybeden askerlerin mezarlarını Lviv'de ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.

Polonya, Litvanya ve Ukrayna Cumhurbaşkanları, "Lüblin Üçgeni" birliği kapsamında, bugün Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya gelerek ortak bildiri imzalamıştı.

Duda burada yaptığı açıklamada, "Polonya, uluslararası koalisyonun parçası olarak bir bölük Leopard tankını Ukrayna'ya devretmeye karar vermiştir." demişti.

Fotoğraf: AP

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