AA'nın haberine göre Wroclaw, ülkenin diğer büyük şehirlerinden başkent Varşova veya Krakow kadar fazla ziyaretçi çeken bir şehir değil ancak kentin birçok semtine yerleştirilmiş 400'den fazla küçük cüce heykel veya figürü, Wroclaw'ın en bilinen simgelerinden biri olmuş durumda.