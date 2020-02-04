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Polonya'nın hazırgiyim perakende şirketi LPP Çin'de imal edilen ürünlerin koronavirüs nedeniyle zamanında teslim edilmeme riskini göz önüne alarak Türkiye ve Vietnam'daki fabrikalarla görüşmeler yürütüyor.

LPP ürünlerinin üçte birini düşük imalat maliyetleri nedeniyle Çin'de üretiyor.

LPP'nin Başkan Yardımcısı Przemyslaw Lutkiewicz, "Türkiye, Bangladeş ve Vietnam'daki fabrikalarla yeterli üretim kapasitelerinin olup olmadığı hakkında görüşüyoruz ve eğer Çin'den teslimatlarda gecikmeler devam ederse B planımız bu" dedi.

PİYASA DEĞERİ 3.7 MİLYAR DOLAR

Orta ve Doğu Avrupa'da yaygın olan LPP'nin 20 ülkede 1700'e yakın mağazası bulunuyor. Firmanın markaları arasında Reserved, Cropp, House, Mohito ve Sinsay yer alıyor.

Yaklaşık 20 bin çalışanı bulunan LPP'nin piyasa değeri bugün itibarıyla 3.7 milyar dolar.