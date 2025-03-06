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        Haberler Ekonomi Alışveriş E-ticaret Poltio, ‘En İyi İletişim ve Etkileşim Çözümü’ kategorisinde birinci oldu - Alışveriş Haberleri

        Poltio, ‘En İyi İletişim ve Etkileşim Çözümü’ kategorisinde birinci oldu

        SaaS platformu Poltio, 'E-commerce Germany Awards 2025'te 'En İyi İletişim ve Etkileşim Çözümü' kategorisinde birinci oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 16:58 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:58
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        Poltio'ya iletişim ve etkileşim ödülü
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        Teknoloji girişimi Poltio, yeni projesiyle Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden E-commerce Germany Awards 2025’te ‘En İyi İletişim ve Etkileşim Çözümü’ kategorisinde birinci oldu.

        "MARKALARIN SATIŞLARINI ARTIRMALARINA YARDIMCI OLUYORUZ"

        Bu ödülle birlikte, Almanya e-ticaret pazarında önemli bir oyuncu olduklarını bir kez daha kanıtladıklarını söyleyen Poltio Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Tosun, "E-ticarette kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi her zamankinden daha önemli. Poltio olarak, markaların yapay zeka destekli dijital alışveriş asistanları ile müşteri etkileşimini ve satışlarını artırmalarına yardımcı oluyoruz. Beko ile gerçekleştirdiğimiz başvuru projemiz ile 17 ülkede kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunarak küresel bir başarıya imza attık. Bu ödül, ekibimizin ve iş ortaklarımızın çabalarının sonucu ve başarımızın bir kanıtı oldu” dedi.

        Tosun sözlerine şöyle devam etti:

        “Poltio, yapay zeka destekli dijital alışveriş asistanıyla kullanıcıları için kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi yaratarak müşteri bağlılığını dönüşüm oranlarını önemli ölçüde yükseltiyor. Bu global başarının rüzgarını motivasyon kaynağına dönüştüren Türk SaaS girişimi, birçok ülkede önemli markaların herhangi bir geliştirme yapmasına gerek kalmadan uçtan uca kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunmasını sağlıyor. Böylece satış performansını ve müşteri deneyimini maksimize ediyor.”

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