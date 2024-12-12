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        Haberler Bilgi Yaşam POMEM başvuru sonuçları açıklandı! 32.Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, ne zaman, nereye yatırılacak?

        POMEM başvuru sonuçları açıklandı! 32.Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, ne zaman, nereye yatırılacak?

        Polis olmak isteyenler 32. Dönem POMEM sınavını bekliyor. Adaylar 21 Kasım-9 Aralık'ta başvurularını yaptı. Bu kapsamda Polis Akademisi Başkanlığı başvuru sonuçlarını duyurdu. Peki POMEM başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, sınav ücreti ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 11:35 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:38
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        Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 12 bin öğrenci alınacak. 32. Dönem POMEM giriş sınavı aday belirleme ön başvuru kılavuzuna göre 12 bin polis alımı için ön başvurular, 9 Aralık Pazartesi günü sona erdi. Peki, 32.Dönem POMEM sınav ücreti ne kadar, ne zaman, nereye yatırılacak?

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        POMEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

        POMEM 32. dönem başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar Polis Akademisi e-Devlet uzantısı üzerinden giriş yapılarak sorgulanabilecek.

        POEMEM sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili Polis Akademisi'nden şu açıklama yapıldı:

        32.Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 335’i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46.480 erkek ve 37.813 kadın ile önlisans mezunu 50.223 erkek ve 33.176 kadın olmak üzere toplam 167.692 aday başvuruda bulunmuştur.

        Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

        Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın ile önlisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

        Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.

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        32.Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

        32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 1.900.00 TL (bin dokuz yüz) olan sınav başvuru ücretini 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 09.00’dan 01 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “32. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

        Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

        Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

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        SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        32.Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 1.900.00 TL (bin dokuz yüz) olan sınav başvuru ücretini 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 09.00’dan 01 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “32. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

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