        Haberler Bilgi Gündem POMEM başvurusu için son gün: POMEM 10 bin başvuruları açıklandı mı, sonuçları ne zaman açıklanır, başvuru şartları neler?

        POMEM başvurularında son gün! POMEM 10 bin polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alımı gerçekleşecek. 31 Aralık 2025 tarihinde başlayan başvuru süreci 20 Ocak 2026 bugün sona eriyor. Başvuru yapacak adaylar, bugün saat 17.00'ye kadar başvurularını tamamlayacak. Bu kapsamda "POMEM başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        Giriş: 20.01.2026 - 09:44 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:44
        33. dönem POMEM giriş sınavı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin öğrenci alınacak. Lisans ve önlisans mezunu adaylar için başvuru sürecinde sona gelindi. Polis adaylarının, 20 Ocak bugün saat 17.00’ye kadar ais.pa.edu.tr adresinden başvurularını tamamlaması gerekiyor. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kadın ve erkek kontenjan dağılımı nasıl? İşte 10 bin polis alımına dair tüm detaylar...

        POMEM BAŞVURULARINDA SON GÜN!

        Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 33. Dönem POMEM giriş sınavı kapsamında lisans ve önlisans mezunu adayların başvuru süreci bugün sona eriyor.

        Adaylar başvuru işlemlerini, 20 Ocak 2026 bugün saat 17.00’ye kadar https://ais.pa.edu.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak tamamlamalı.

        33. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        10 BİN POLİS ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        33. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

        Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.

        Bu doğrultuda sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

        10 BİN POLİS ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

        33. Dönem POMEM kapsamında alınacak 10 bin öğrencinin mezuniyet durumu ve cinsiyete göre dağılımı şu şekilde:

        Lisans mezunu: 6.800 erkek, 1.200 kadın

        Önlisans mezunu: 1.700 erkek, 300 kadın

        POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        - T.C. vatandaşı olmak,

        - Lisans mezunu, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        - KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2024 veya 2025 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        - Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2024 veya 2025 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden en az (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        - 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

        - Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

        - Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        - Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

        - Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

        - Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        - Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        - Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
