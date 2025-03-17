Pomeranian Boo Özellikleri

Pomeranian Boo köpeklerin ilk ortaya çıktığı yer, Almanya ve Polonya olmuştur. Almanya’nın Pomeranya bölgesinde ortaya çıktığı için bu ismi alan, Pomeranian Boo cinsi köpeklere halk arasında sadece Boo veya Pom Boo’da denilir. Pomeranian’lar, peluş görünümü veren özel tüy kesimi yapıldıktan sonra “Boo” tarzını alarak “Boo Pomeranian” adını alır. Yani Pomeranian bu cinsin ismi, Boo Pomeranian ise bu cinsin peluş görünüm sağlayan tüy kesimi yapıldıktan sonraki ismidir... Tüyler kısa ve yuvarlak biçimde kesildiğinde, köpeğin görünümü tamamen değişerek adeta peluş bir ayıcığa benzer hale gelir. İşte sahip olduğu bu Boo tarzı ile pek çok kişinin kalbini fethetmiştir. Kısaca tarihine ve isminin kökenine baktığımız Pomeranian Boo özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

- Küçük ırka aittir.

- Boyu 18 ve 30 santimetre aralığında değişir.

- 1 ve 3 kilogram aralığında ve oldukça hafif köpeklerdir.

- Kafa yapısı çoğunlukla yuvarlaktır.

- Burunları kısa, gözleri ise büyük ve koyu renklidir.

- Kuyrukları yukarı doğru ve kıvrıktır.

- Ayakları küçük, yuvarlak ve tüylü olduğu için adeta peluş oyuncak gibi görünmesini sağlar.

- Yaşam süreleri 12 – 16 yıl arasındandır.

- Çift katmanlı tüylere sahiptir.

- Postunun renkleri krem, siyah, beyaz, sarı, kahverengi olabilir.

- Tüyleri yumuşaktır. Genelde düz ve bazen hafif dalgalı yapıda olabilir.

- Dost canlısı ve sosyaldirler.

- Hem insanlarla hem de diğer evcil hayvanlarla iyi anlaşırlar.

- Enerjileri yüksektir ve oyunculardır.

- Sahiplerine oldukça bağlı ve sadıktırlar.

- Zeki oldukları gibi kolay da eğitilebilirler.

Pomeranian Boo özelliklerini fiziksel ve karakteristik açıdan anlatmaya çalıştık. Ancak Pomeranian Boo köpeklerle ilgili merak edilenler bu bilgilerle sınırlı kalmıyor… Boyutundan her ne kadar söz etmiş olsak da Pomeranian Boo büyüyor mu sorusu akılları kurcalıyor. Boo’lar 1.5 yaşına kadar gelişimlerini sürdürür ve büyümeye devam ederler. Ancak bu büyüme yukarıda özelliklerini verdiğimiz ölçüde, 18 ila 30 santimetre aralığında gerçekleşir. Yani Pomeranian Boo büyüyor mu diye merak edenlerdenseniz eğer maksimum büyümenin bahsettiğimiz ölçülerde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle Pomeranian’lar ufak boyutlu ve apartman yaşamına uygun köpekler olarak bilinirler. Evcil hayvanlarla ilgili en sık sorulan sorulardan biri de tüy dökme konusu ile ilgili oluyor. Pomeranian Boo tüy döker mi sorusu da bu sevimli köpeği sahiplenmek isteyenlerin dile getirdiği konulardan biri… Pomeranian Boo’lar aslında çift katmanlı tüy yapısına sahiptirler. Bunun anlamı da oldukça yoğun tüy demek… Ancak düzenli bir fırçalama yapılır ise tüy dökme gibi bir sorun yaşanmaz. Bir hayvan sahiplenerek, onunla birlikte yaşamak isteyenlerin başlıca sorularından bir diğeri de, hayvanın apartman yaşamına uygunluk durumu oluyor. Pomeranian Boo apartmanda beslenir mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Ancak çok kez yinelediğimiz gibi ufak oluşu, kolay eğitilebilmesi ve fazla tüy dökmemesi gibi nedenlerden dolayı, Pomeranian Boo’yu rahatlıkla apartmanda besleyebilirsiniz. Ayrıca Pomeranian Boo köepek eğitimi, köpeğin özelliklerini açıklarken bahsettiğimiz gibi oldukça kolay gerçekleşir. “Otur”, “kalk”, “gel” ve “bekle” gibi komutları kolayca alırlar. Havlama konusunda da eğer fazla havlıyor ise sakinleştirme tekniklerini kullanarak bu durumla baş edebilirsiniz. Sosyal ve arkadaş canlısı oldukları için bebekliğinden itibaren yavaş yavaş insanlara ve diğer evcil hayvanlara alıştırırsanız, her zaman uyumlu olacaktır. Pomeranian Boo tüy döker mi, Pomeranian Boo büyüor mu ve Pomeranian Boo apartmanda beslenir mi gibi kritik soruların ardından, sıra sahiplenmeye geliyor. Artık kararınızı vermiş ve Pomeranian Boo köpekle hayatınızı sürdürmeye başlayacaksınız eğer, son aşama olarak bakım konusu geliyor…