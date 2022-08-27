'Pompalı'yla 3 polisi yaraladı! Böyle dedi: Hasmım zannettim! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da, 21 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi´nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nde görevli sivil polis ekibi, Kaan Y.´yi (18) gözaltına almak istedi.

POMPALIYLA POLİSLERE ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre şüphelinin yakınları Murat K. (27) ile Tahir Gürler (22) polise direnince arbede çıktı. Arbede sırasında Gürler, pompalı tüfekle polislere peş peşe ateş etti.

ŞÜPHELİLER OLAY SONRASI KAÇTI

3 polis memuru, vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Yaralı polisler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

3 ZANLI DA YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Murat K.´nin evinde yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfeği buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Pınar Mahallesi´ndeki bir evde saklandıklarını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda Tahir Gürler ile birlikte Murat K. ve Kaan Y. gözaltına alındı.

"BİLSEYDİM SIKMAZDIM"

Polise ateş açan Gürler, emniyetteki ifadesinde, "Eve gelenleri hasmım zannedip, ateş açtım. Polis olduklarını bilseydim, sıkmazdım" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tahir Gürler tutuklanırken, Murat K. ile Kaan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.