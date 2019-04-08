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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Libya’daki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.
Pompeo açıklamasında, "ABD, Trablus yakınlarındaki çatışmalardan derin kaygı duyuyor. Halife Hafter'in güçlerinin askeri saldırısına karşı olduğumuzu açıkça söyledik ve Libya'nın başkentine yönelik askeri operasyonların derhal durması çağrısında bulunuyoruz. Kuvvetler saldırı öncesindeki pozisyonlarına geri dönmeliler." ifadelerini kullandı.
Libya'daki tüm tarafların gerginlikleri azaltmak konusunda sorumlulukları bulunduğunu kaydeden Pompeo, Hafter'in tek taraflı saldırısının, sivilleri tehlikeye düşürmesinin yanı sıra Libya'nın geleceğini de tehdit ettiğine dikkat çekti.
Pompeo, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Libya'daki çatışmanın askeri bir çözümü yok, bu yüzden ABD olarak uluslarası ortaklarımızla birlikte Libya liderlerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin arabuluculuk yaptığı siyasi görüşmelere dönmeleri konusunda baskı yapıyoruz. Ülkeyi bir araya getirmek ve tüm Libyalıların güvenlik, istikrar ve huzuru için tek yol siyasi çözümdür."
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı da Libya'da çatışmaları gerekçe göstererek ülkedeki Amerikan askerlerinin çekildiğini duyurmuştu.
LİBYA'DA NELER OLUYOR
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.
UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.
Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.
Yerel medya kaynakları, çatışmaların, Hafter'in dün kontrolü altına aldığı ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde yaşandığını ifade ediyor.
UMH'ye bağlı Yaralı ve Saha Sağlık Birimi Sözcüsü Malik Mersit, özel televizyon kanalı Ahrar'a yaptığı açıklamada, dünkü çatışmalarda 7 kişinin öldüğünü, 55 kişinin yaralandığını söylemişti.
Trablus yakınlarında dün Hafter ile UMH birlikleri arasındaki çatışmalarda UMH'nin bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladığı duyurulmuştu.
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL),Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.
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