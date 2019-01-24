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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini meşru görmediklerini, bu yüzden Maduro'nun Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri talimatına uymayacaklarını açıkladı.
Bakan Pompeo, ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savunan Maduro'nun Amerikalı diplomatlara ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre vermesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
ABD'nin, Venezuela'da başkanlığını ilan eden Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido'yu desteklediğini belirten Pompeo, "Başkan Guaido’ya geçici bir hükümet kurması ve anayasal görevlerini yerine getirmesinin yanı sıra ABD ve diğer ülkelerle olan diplomatik statülerinin belirlenmesi konusunda destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Pompeo ayrıca Guaido'nun Maduro'nun açıklamasından sonra yazılı açıklama yaparak Amerikalı diplomatların Venezuela'da kalabileceğini belirtmesine memnun olduklarını kaydetti.
Amerikalı diplomatların Venezuela'dan geri çekilmeyeceğini vurgulayan Pompeo, şu ifadeleri kullandı:
"ABD, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürecek ve bu ilişkiyi bizim diplomatik temsilciliklerimizi ülkesine davet eden geçici Başkan Guaido hükümeti üzerinden sağlayacaktır. ABD, eski Başkan Nicolas Maduro rejiminin, ABD ile diplomatik ilişkileri koparma ya da diplomatlarımızı istenmeyen kişi ilan etme konusunda yasal yetkiye sahip olduğunu düşünmüyor."
MADURO'DAN SEFERBERLİK ÇAĞRISI
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki darbe tehlikesi karşısında uyanık ve seferber olmaya çağırdı.
Başkent Caracas’ta dün düzenlenen mitingin ardından, ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kopardığını ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela’yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını duyuran Maduro, sosyal paylaşım hesabından vatandaşlarına seslendi.
Ülkede devam eden bir darbe tehlikesi olduğunu daha önceki konuşmalarında sıkça tekrarlayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halkından dikkatli olmasını istedi.
Maduro, “Cesur ve savaşçı Venezuela halkını, bir yandan işlerine ve eğitimlerine devam ederken diğer yandan vatanın istikrarını müdafaa etmek için sokakta kalmaya ve seferber olmaya çağırıyorum. Ne darbecilik, ne dış müdahalecilik, Venezuela barış istiyor.” ifadelerini kullandı.
Caracas’ta bugün Maduro’ya destek için Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) düzenlenen mitingde konuşan Kurucu Meclis Başkanı ve PSUV’nin Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da Venezuela halkını her akşam Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’te toplanmaya çağırmıştı.
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