Çıkacakları turne programı için birleşen üç güçlü yorumcu, şarkıları ve çarpıcı sahne performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Biletleri günler öncesinden ilgi gören konserde Bayhan, Firdevs ve Elana şarkıları ve sahne şovu kadar kostümleriyle de geceye damga vurdu.

BAYHAN 4 DİLDE SÖYLEDİ

Popstar yarışmasında ezberleri bozarak seslendirdiği ve Türkiye’yi kasıp kavurduğu “Seninle Olmak Var Ya“ şarkısıyla konserin açılışını yapan Bayhan, dillere dolanan romantik şarkılarla duygusal rüzgârlar estirdi.

Sahnede 4 değişik dilde ve farklı tarzda şarkı söyleyerek hayranlarını coşturan Bayhan, haftalardır hazırlandığı konserinin finalinde alkış yağmuruna tutuldu. Yıllar sonra hayranlarıyla buluşan üç genç şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerden tam not aldı.

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