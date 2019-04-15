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Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, devlet başkanlığı seçimlerindeki en büyük rakibi komedyen Vladimir Zelenskiy ile halkın önünde tartışacağı Kiev Olimpiyat Stadı'na gelerek rakibini bekledi. Zelenskiy'in stada gelmemesi üzerine Poroşenko kısa bir miting düzenledi. Poroşenko, düzenlediği basın toplantısının ardından vatandaşlarla resim çektirip stadyumdan ayrıldı.
Petro Poroşenko, dün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şuan Paris'te olan Zelenskiy'e, "14 Nisan'da stadyumda yapacağımız oturum, senin hafta sonunu Paris'te geçirmenden daha önemli. Telefonlara çıkmamayı bırak. Stadyum dedin, işte geliyorum ve seni bekliyorum" açıklamasında bulunmuştu.
Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin 21 Nisan'da yapılacak olan ikinci tura kalmasının ardından Poroşenko ve Zelenskiy birbirlerini stadyumda tartışma programına çağırmışlardı ve Poroşenko tarafı 14 Nisan'a gün vermişti. Zelenskiy ise, "19 Nisan'da saat 19.00'da stadyumda Petro Poroşenko'yu bekleyeceğim" açıklamasında bulunmuştu.
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