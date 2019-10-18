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HaberlerOtomobilPorsche Taycan 4S tanıtıldı

Elektrikli spor otomobil ailesine yeni üye ekledi

Porsche, geçen ay eş zamanlı olarak üç kıtada dünya prömiyerini gerçekleştirdiği tamamen elektrikli spor otomobili Taycan modelinin Turbo ve Turbo S versiyonlarının ardından üçüncü versiyonu olan Taycan 4S modelini ürün gamına ekledi. Modelin, Haziran 2020 tarihinde Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor

Porsche Taycan 4S

Alman otomobil üreticisi Porsche, tamamen elektrikle çalışan ilk spor modeli Taycan'a yeni bir versiyon ekledi.

İki farklı boyutta batarya ile sunulan Porsche Taycan 4S modeli “Performance Battery” bataryası ile 530 beygir, “Performance Battery Plus” bataryası ile ise 571 beygir güç sunarken motor gücü ve menzil değerleri değişiklik gösteriyor.

Her iki batarya türünde de durma halindeki standart pozisyonundan 100 km/s'ye 4.0 saniyede çıkıyor ve 250 km/s azami hıza ulaşıyor.

Yapılan açıklamaya göre, “Performance Battery” batarya ile 407 kilometreye kadar ve “Performance Battery Plus” batarya ile 463 kilometreye kadar menzil sağlanıyor.

Aracın, yeni geometriye sahip ön alt paneli ile yan eşikler ve siyah arka difüzörü ile görsel anlamda otomobilin daha iyi ayırt edilmesini sağladığı belirtiliyor. 

ŞASİYİ ANLIK ANALİZ EDİYOR

Porsche'un Taycan şasisi için merkezi ağlı bir kontrol sistemi kullandığı kaydedilirken, Entegre Porsche 4D-Şasi Kontrol Sistemi'nin tüm şasi sistemlerini gerçek zamanlı olarak analiz ve senkronize ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, Taycan 4S modelinde elektronik amortisör kontrol sistemi PASM (Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi) dahil üç odacıklı teknolojiye sahip adaptif hava süspansiyonu standart olarak sunuluyor.

Taycan 4S'in ön dingilinde altı pistonlu ve dahili havalandırmalı dökme demir fren disklerine sahip sabit kaliper frenleri bulunuyor. Fren diski çapı ön dingilde 360 milimetre, arka dingilde ise 358 milimetre olarak açıklanıyor.

Arka dingilde dört pistonlu frenler kullanılıyor ve fren kaliperleri kırmızıya boyalı halde sunuluyor.

Taycan 4S modelinin, Haziran 2020 tarihinde Türkiye’de Porsche Merkezleri’ne gelmesi bekleniyor.

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