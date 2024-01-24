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Kivi, bir orta boy = 71 mg Bir orta boy kivide bulunan C vitamini miktarı bir portakala yakın olsa da, bu meyve önemli ölçüde daha küçüktür; böylece iki tanesi kolayca tüketilebildiğinden C vitamini miktarı iki katına çıkarılabilir.

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Kale, bir kap doğranmış çiğ= 80 mg Turpgiller familyasından bir sebze olan kale, bir portakaldan daha fazla C vitamini içerir.