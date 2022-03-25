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Portekiz 3-1 Türkiye Maç sonucu! Portekiz Türkiye maçı özeti

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemeleri play-off yarı final mücadelesinde deplasmanda Portekiz'le kozlarını paylaştı. İlk yarıdan 2-0 mağlup ayrılan Türkiye, maçın 2.yarıınsa 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve Dünya Kupası'na veda etti. İşte, Portekiz Türkiye maç özeti, milli maç sonucu...

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    Portekiz 3-1 Türkiye Milli maç sonucu! Portekiz Türkiye maçı özet, Portekiz Türkiye maçı geniş özeti

    Portekiz Türkiye maçı geniş özet, maç özeti! Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off mücadelesinde Portekiz'e konuk oldu. Sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Milli Takımımız, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. İşte, Portekiz Türkiye maç özeti, milli maç sonucu...

    MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...
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    Portekiz 3-1 Türkiye Milli maç sonucu! Portekiz Türkiye maçı özet, Portekiz Türkiye maçı geniş özeti

    Milli Takımımı 66. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle umutlandı. Organize gelişen atakta Cengiz'in pasında ceza sahasında topla buluşan tecrübeli futbolcu farkı 1'e indiren golü kaydetti.

    84. dakikada Enes Ünal'ın yerde kalması sonrası hakem VAR'da pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. 85'te topun başına geçen Burak Yılmaz penaltı vuruşunda topu dışarı gönderdi ve önemli bir fırsattan yararlanamadık.

    Ay-yıldızlılar kalan dakikalarda gol ararken boşluk bulan Portekiz, 90+4'te Matheus Nunes ile skoru 3-1'e getirdi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Portekiz, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off finaline yükselerek Kuzey Makedonya ile eşleşti. Milli Takımımız ise 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetti. Ay-yıldızlılar Konya'daki hazırlık maçında, Kuzey Makedonya'ya yenilen İtalya ile karşılaşacak.
  • 03
    Portekiz 3-1 Türkiye Milli maç sonucu! Portekiz Türkiye maçı özet, Portekiz Türkiye maçı geniş özeti

    MAÇIN DAKİKALARI

    11. dakikada Portekiz golü yaklaştı. Bruno Fernandes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jota altı pas içinde kayarak topa ayak koydu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

    15. dakikada Portekiz öne geçti. Bernardo Silva'nın ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top, boşta kaldı. Otavio altı pas önünde buluştuğu meşin yuvarlağı, sağ çaprazdan çektiği şutla ağlara gönderdi: 1-0.

    21. dakikada Portekiz savunmasında Danilo'nun hatalı pasını kapan Cengiz, ceza yayı önünden şutunu attı. Top kaleci Diogo Costa'da kaldı.
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    Portekiz 3-1 Türkiye Milli maç sonucu! Portekiz Türkiye maçı özet, Portekiz Türkiye maçı geniş özeti

    22. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz'in pasıyla Portekiz ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgide topu kontrol etti. Arka direğe yaptığı ortada Berkan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

    27. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Sağ kanattan Cengiz'in yerden ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti, ceza sahası dışında topu kapan Orkun, çalımla ceza sahasına girdi. Orkun'un yerden şutunu kaleci Diogo Costa soluna uzanıp köşeden kornere çeldi.
  • 05
    Portekiz 3-1 Türkiye Milli maç sonucu! Portekiz Türkiye maçı özet, Portekiz Türkiye maçı geniş özeti

    42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Otavio'nun ceza sahasına yaptığı ortaya altı pas önünde kafayı vuran Jota, meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara yolladı: 2-0. Müsabakanın ilk yarısı Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    48. dakikada Portekiz'in gelişen atağında Jota, Bernardo Silva'ya pasını verdi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Bernardo Silva'nın şutunu kaleci Uğurcan sağına uzandı ve çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
  • 06
    Portekiz 3-1 Türkiye Milli maç sonucu! Portekiz Türkiye maçı özet, Portekiz Türkiye maçı geniş özeti

    56. dakikada kaleci Diogo Costa’nın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Jota, ceza sahası dışına çıkan Uğurcan’dan önce topa sahip oldu ve direkt kaleyi düşündü. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

    65. dakikada milli takım farkı 1'e indirdi. Berkan'dan aldığı pasla Portekiz ceza sahası önünde topla buluşan Burak, Cengiz'e pasını verip ceza sahasına hareketlendi. Cengiz bekletmeden Burak'a pasını yolladı. Altı pas önünde topla buluşan Burak sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.
  • 07
    Portekiz 3-1 Türkiye Milli maç sonucu! Portekiz Türkiye maçı özet, Portekiz Türkiye maçı geniş özeti

    75. dakikada Portekiz'in gelişen atağında sol kanatta topu kontrol eden Guerreiro'nun ortasında arka direkte Otavio kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

    82. dakikada Enes Ünal, Portekiz ceza sahasında Fonte ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Siebert saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.

    85. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz topu üstten auta yolladı.
  • 08
    Portekiz 3-1 Türkiye Milli maç sonucu! Portekiz Türkiye maçı özet, Portekiz Türkiye maçı geniş özeti

    90+4. dakikada Portekiz 3. golünü attı. Leao'nun pasıyla ceza sahasında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Nunes topu ağlara gönderdi: 3-1.

    90+6. dakikada Felix kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı, şutunda Uğurcan'dan dönen top Ronaldo'ya geldi. Ronaldo'nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti. Müsabaka Portekiz'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
  • 09
    Portekiz 3-1 Türkiye Milli maç sonucu! Portekiz Türkiye maçı özet, Portekiz Türkiye maçı geniş özeti

    PORTEKİZ: 3 - TÜRKİYE: 1

    Stat: Dragao

    Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

    Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro (Dk. 88 Mendes), Bruno Fernandes (Dk. 80 William Carvalho), Moutinho (Dk. 88 Nunes), Bernardo Silva, Ronaldo, Jota (Dk. 71 Joao Felix), Otavio (Dk. 88 Leao)
  • 10
    Portekiz 3-1 Türkiye Milli maç sonucu! Portekiz Türkiye maçı özet, Portekiz Türkiye maçı geniş özeti

    Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü (Dk. 80 Dorukhan Toköz), Berkan Kutlu (Dk. 90 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Enes Ünal), Burak Yılmaz

    Goller: Dk. 15 Otavio, Dk. 42 Jota, Dk. 90+4 Nunes (Portekiz), Dk. 65 Burak Yılmaz (Türkiye)

    Sarı kartlar: Dk. 33 Zeki Çelik, Dk. 69 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 76 Merih Demiral, Dk. 90+6 Dorukhan Toköz (Türkiye), Dk. 33 Jota, Dk.86 Moutinho (Portekiz)

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