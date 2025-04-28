Portekiz basını Kerem'i konuşuyor

A Bola'nın değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

"Sahanın en iyisi: Kerem Aktürkoğlu. Sihirli anlarıyla tanınan Kerem, Benfica için sadece sürpriz yaratan bir oyuncu değil, aynı zamanda oyun akışını değiştiren önemli bir parça haline geldi. Savunma ve hücum geçişlerinde takım arkadaşlarına sürekli çözümler sunuyor. Hızıyla dikkat çekiyor ve oyunu yönlendirme becerisiyle fark yaratıyor. 4. dakikada attığı ancak iptal edilen golle başladığı maçı, 40. dakikada kaydettiği gol ve Belotti'ye yaptığı asistle tamamladı. Gerçekten unutulmaz bir performans sergiledi."