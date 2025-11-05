Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin POTADA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci takım oyunu ile devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı yarışmada, şefler yarışmacılardan, sütlü tatlılar yapmalarını istedi. Düello şeklinde oynanacak takım oyununun ardından, heyecan yerini bireysel dokunulmazlık oyununa bırakacak. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 5 Kasım Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 19:17 Güncelleme: 06.11.2025 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Gizem ve Çağlar eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadele için girdi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, ikinci etapta bireysel dokunulmazlık için mücade etti. En başarılı tabağı yapan Hakan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın üçüncü eleme adayı Hakan'ın seçimi ile Murat Can oldu oldu. Takım oylaması sonucunda eleme potasına giden dördüncü yarışmacı ise Sümeyye oldu.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM

        Furkan (Takım Kaptanı)

        Gizem

        Sümeyye

        Hakan

        Mert

        Murat Can

        Onur

        Çağlar

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Eylül (Takım Kaptanı)

        Özkan

        Çağatay

        Ayla

        Sezer

        Ayten

        Barış

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Aslı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.

        Görseller: TV8

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        ABD Minuteman'i denedi
        ABD Minuteman'i denedi
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?