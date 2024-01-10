POVA 5 Serisi Türkiye'de satışta TECNO POVA 5 ve TECNO POVA 5 Pro 5G Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni modeller oyun geliştiricisi Garena Free Fire ile yapılan iş birliği ile oyun severlere özel Free Fire Special Edition sürümüne de sahip

TECNO, POVA 5 ve POVA 5 Pro 5G'yi piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Yeni teknolojilerle donatılmış interaktif LED tasarımı ve performansı bir araya getirerek rekabetçi olmayı hedeflediğini açıklayan marka, TECNO POVA 5'te 50MP ana kamera ve yapay zeka destekli kamera ile fotoğraf ve video çekim imkânı sunuyor. 6.78 inçlik FHD+ ekranı, 120Hz ekran yenileme hızıyla birleşerek kullanıcılara canlı ve akıcı bir görsel deneyim sağlayan cihaz ile marka oyun severlere özel performans sunduğunu vurguluyor.

60 DAKİKADA TAMAMEN ŞARJ İMKANI

MediaTek’in Helio G99 yonga seti, 8GB+8GB Artırılabilir RAM ve 256GB'a kadar Depolama ile amiral gemisi seviyesinde bir bellek sunmak için donatıldığı vurgulanan cihaz, performans ve geniş depolama alanınını bir arada sunarak çoklu görevlerde ve uygulama geçişlerinde kullanıcılara hızlı bir kullanım imkanı tanımayı hedefliyor. Geniş bellek, 25 adede kadar arka planda önbelleğe alınmış uygulamaya gecikme olmadan izin veriyor ve ortalama uygulama başlatma süresinde %39 iyileşme sağlıyor. 6000mAh batarya, 45W ultra hızlı şarj ve 10W tersine şarj özellikleri, uzun pil ömrü ve hızlı şarj imkanı sunarak mobil kullanıcıların enerji ihtiyaçlarına çözüm getiriyor.

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Oyun oynamanın yanı sıra cihaz, 39 saatten fazla kesintisiz arama, 18 saatten fazla tarayıcı gezintisi ve 14 saatten fazla video izleme olanağı sunuyor. Bu sırada cihazın 45W Akıllı Şarjı, bataryayı sadece 21 dakikada %50'ye kadar şarj etme ve 60 dakikada tamamen şarj etme imkanı tanıyor ki bu önceki POVA Serisine göre %25 daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Bu durum ayrıca cihazı mobil haldeki oyuncular için zaman açısından verimli bir seçenek haline getiriyor.

Bununla birlikte yeni model, zengin deneyimi daha da artırmak için DTS ve Hi-Res sertifikalı ses sunan Çift Hoparlör ile donatılmış. İlk kez Vapor Chamber Cooling ile donatılan bu yeni model, 10749 mm2, 10 katmanlı Isı Dağılım Alanı ve önceki nesle göre 2 kat daha iyi soğutma sistemi ile oyun performansında ideal bir seçenek haline geliyor

ŞARJDA ISINMA PROBLEMİNE ÇÖZÜM

TECNO POVA 5 Pro 5G, 50MP ana kamera ve yapay zeka destekli kamerayla etkileyici fotoğraf çekim özellikleri sunarken, 16MP çift flaş ön kamera da özçekimleri destekliyor. 6.78 inç FHD+ ekran, 120Hz ekran yenileme hızı ve MTK Dimensity 6080 işlemci ile birleşerek akıcı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Cihazın 5000mAh bataryası, 68W ultra hızlı şarj özelliğiyle hızlı ve uzun ömürlü bir enerji sunarken, stereo çift hoparlör sistemi zengin bir ses deneyimi sağlıyor. 3D Meka tasarımı ve arka taraftaki RGB LED ışık sistemi, cihaza estetik bir görünüm katıyor ve özelleştirilebilir aydınlatma efektleri sunuyor.

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Serinin yenilikçi bir teknoloji olan Bypass Charge teknolojisiyle desteklenen tek cihazı olan TECNO POVA 5 Pro 5G telefonu serin tutmak ve pil ömrünü uzatmak için pili es geçerek gücü doğrudan anakarta sağlıyor. Örneğin oyun oynarken ya da video izlerken telefonunuzu şarja taktığınızda güç aktarımı doğrudan cihazın anakartına olacağı için, bataryaya belli bir oranda güç aktarımı olur. Bu sayede hem telefonunuzun pilini kullanmadan, hem de herhangi bir ısınma problemi yaşamadan telefon kullanılabiliyor.

Serinin bir parçası olarak, Super Power Saving modunda pil ömrünü maksimize etmek için Battery Lab 3.0 özelliği sunuluyor. Ayrıca, 10W tersine şarj özelliği sayesinde akıllı telefonun başka cihazları şarj etmek için bir güç bankası olarak kullanılabilmesine olanak tanınıyor.

SINIRLI SAYIDA ÖZEL TASARIM

TECNO POVA 5 ve TECNO POVA 5 Pro 5G, oyun geliştiricisi Garena ile yapılan iş birliği sayesinde Türkiye’de oyuncuları daha da büyüleyecek sınırlı sayıda özel Free Fire Special Edition sürümlerine de sahip. Standart cihazlar ile aynı donanıma sahip olan bu özel sürümler, oyun tutkunları için bir Free Fire temalı akıllı telefon deneyimi yaratıyor. Free Fire Special Edition cihazlar, üçgen ambalaj tasarımından yazılıma kadar oyuna odaklı özelleştirmeler sunuyor ve çok sevilen oyun karakterlerini cihazın olağanüstü yetenekleriyle uyumlu hale getiriyor. TECNO POVA 5 Pro 5G, 13.499 TL’den, TECNO POVA 5 ise 9.999 TL’den başlayan etiket fiyatlarıyla Hepsiburada.com’da ve online satış kanallarında satışta.