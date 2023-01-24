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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Poyraz isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

POYRAZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Poyraz ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Poyraz adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Poyraz isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

POYRAZ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Poyraz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kuzeydoğu yönünden esen rüzgâr. Kuzey yönü.

POYRAZ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Poyraz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Poyraz adını koymak caizdir.

POYRAZ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Poyraz ismini kullanan 27.816 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Poyraz ismini kullanan 6.820 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Poyraz ismini kullanan 2.162 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Poyraz ismini kullanan 2.828 kişi bulunmaktadır.

POYRAZ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Poyraz olanlar hayattaki hedeflerini hep en üst seviyede tutan insanlardır. Hem sezgileri hem de azimleri hafife alınmayacak kadar fazladır. Kendi sınır ve çizgileri vardır. Katı kuralları ve kanunları çok severler. Bunun yanında derin düşünceli insanlardır. Çok kıskanç insanlar olabilirler. Çok şüpheci ve karamsar olabilirler.

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