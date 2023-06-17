Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Tarih Prag Baharı Nedir, Ne Zaman Başladı? Prag Baharı Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları
ABONE OL

Prag Baharı nedir, ne zaman başladı? Prag Baharı tarihi, nedenleri ve sonuçları

Çekoslovakya Komünist Partisi’nin lideri olan Alexander Dubcek’in başlatmış olduğu ve siyaseten Çekoslovakya’nın liberalleşmesi anlamına gelen süreç, tarihi kaynaklarda Prag Baharı olarak adlandırılmaktadır. Uzun yıllar boyu gerek ekonomik gerekse de siyasi açıdan büyük krizin pençesinde olan Çekoslovakya’da, bir çıkış yolu olarak görülen ve uygulamaya konulan bu süreç Sovyetler Birliği’nin askeri müdahalesi ile sonuçlanmıştır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Prag Baharı Nedir, Ne Zaman Başladı? Prag Baharı Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları
HABERTURK.COM

Basın üzerindeki sansürün kaldırılmasından, çok partili hayata geçilmesi gibi birçok öngörü içeren bir eylem planı ile başlayan Prag Baharı, İnsancıl Sosyalizm fikri etrafında şekillenmiştir. Peki, Prag Baharı tarihi kaçtır? Prag Baharı nedir? İşte, tüm detaylar…

Prag Baharı Nedir?

1948 yılından itibaren büyük ekonomik krizler ve ciddi siyasi sorunlar yaşamakta olan Çekoslovakya’da, 1960’lardan itibaren bu sorunlar iyiden iyiye derinleşmiş ve 1968 yılında Alexander Dubcek, böyle bir ortamda Çekoslovak Komünist Parti’sinin başına geçerek ve ülkenin yeni lideri olmuştur.

Ülkeyi içinde bulunduğu bu durumdan bir an evvel kurtarmak için arayışlara giren Alexander Dubcek, Çekoslovak Yazarlar Birliği başkanı olan Eduard Goldstücker tarafından ortaya atılan “İnsancıl Sosyalizm” fikrini benimsemiş ve ülkesinde, bu yeni fikir etrafında yeni bir sosyalizm yaratmak istemiştir.

Alexander Dubcek tarafından “Güler Yüzlü Sosyalizm” olarak ifade edilen bir eylem planı, 5 Nisan 1968 tarihinde Merkez Komitede onaylanmış ve 9 Nisan 1968 tarihinde ise, Çekoslovakya’nın Sosyalizme Giden Yolu ismiyle bir program haline getirilmiştir. Prag Baharı tarihi kaçtır sorusunun cevabı da bu eylem planının açıklandığı 9 Nisan 1968’dir.

Demokrasi ile Sosyalizmin birleştiği yeni bir yol olarak görülen bu eylem planının öne çıkan maddeleri ise şu şekildedir:

  • Basına ifade özgürlüğü tanınacak ve basın üzerindeki sansür kaldırılacak.
  • Çok partili hayata geçilecek ve Çekoslovak Komünist Partisi diğer partiler ile yarışarak önderliğini kanıtlayacak.
  • Yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden tamamen ayrılması sağlanacak.
  • Demokratik bir seçim sistemi tesis edilecek.

Prag Baharı Ne Zaman Başladı?

Alexander Dubcek’in Çekoslovak Komünist Partisi lideri olduğu 5 Ocak 1968 tarihi, Prag Baharının başladığı tarih olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu tarihten itibaren, Çekoslovakya’da demokratik ve özgürlükçü politikalar yürürlüğe konmaya başlanmıştır.

Prag Baharı Nedenleri

9 Nisan 1968 tarihinde ortaya konan eylem planı ile Çekoslovakya’da yapılacak olan bir dizi reformu işaret eden Prag Baharı nedenleri şu şekilde listelenebilir.

  • Çekoslovakya’nın 1948 yılından beri hem siyasal hem de ekonomik açıdan büyük bir kriz yaşaması ve bu krizin 1960’lı yıllardan itibaren iyice derinleşmesi.
  • 1968 yılında tüm dünyaya yayılan özgürlük hareketinin Çekoslovakya’ya olan etkisi.
  • 1968 yılında Çekoslovakya’nın başına geçen Alexander Dubcek’in adına “Güler Yüzlü Sosyalizm” dediği daha demokrat bir sosyalizm anlayışına sahip olması.

Prag Baharı Sonuçları

  • Sovyetler Birliği etkisindeki bir Doğu Bloğu ülkesi olan Çekoslovakya’da yaşanan bu gelişmeler, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni rahatsız etmiştir.
  • Çekoslovakya’da başlayan bu reformist hareketin diğer sosyalist ülkelere de sıçramasından rahatsız olan Sovyetler Birliği, Romanya hariç diğer Varşova Paktı müttefikleri ile beraber Çekoslovakya’yı işgal etmiştir.
  • Hiçbir direnişle karşılaşmayan Sovyetler Birliği askerleri Prag’a kadar girmiş ve Dubcek’i tutuklayarak Moskova’ya götürmüşlerdir. Burada SSCB ile bir antlaşma imzalamak zorunda kalan Dubcek, tüm sosyalizm karşıtı unsurlarla mücadele edeceğinin sözünü vermiştir.
  • Sovyetler Birliği, Çekoslovakya işgalini meşru kılmak için Brejnev Doktrinini ilan etmiştir. Bu doktrine göre Sovyet etkisinden kurtulmak isteyen herhangi bir Doğu Bloğu ülkesi, Sovyetlerin askeri müdahalesi ile karşılaşacaktır.
  • Yaşanan bu gelişmeler neticesinde 5 Ocak 1968 tarihinde başlayan Prag Baharı, 21 Ağustos 1968’de gerçekleşen işgal ile sona ermiştir.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kocaeli'de panelvanla traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
GÜNDEM Kocaeli'de panelvanla traktör çarpıştı: 5 yaralı
Bugün toplu taşıma bedava mı? 17 Haziran 2023 YKS'ye girecekler için otobüsler, metro ve metrobüs, vapur ücretsiz mi olacak?
GÜNDEM YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?
YKS puan ve sıralama hesaplama: ÖSYM 2023 YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu ve uygulama kalktı mı?
GÜNDEM YKS puan ve net hesaplaması nasıl yapılır?
TYT puanı ile alan bölümler hangileri? ÖSYM ile 2023 YKS TYT puanı alan 2 ve 4 yıllık bölümler! Üniversite taban puanları belli oldu mu?
GÜNDEM TYT taban puanı ile alan bölümler hangileri?
YKS'de baraj var mı, yok mu? ÖSYM ile 2023 Üniversite sınavı YKS'de baraj kalktı mı? YKS baraj puanı uygulaması sona erdi mi?
GÜNDEM YKS'de baraj var mı, yok mu?
YKS SONUÇLARI 2023: ÖSYM ile YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?
GÜNDEM YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih
Kocaeli merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 tutuklama
GÜNDEM Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 ...
Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Nedir, Ne Demek? Kısaca Maslow Piramit Teorisi ve Özellikleri
GÜNDEM Maslow Piramit Teorisi ve özellikleri
Avcılar'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
GÜNDEM Avcılar'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ağır ...
Maastricht Kriterleri Nedir, Ne Demek? Maastricht Kriterleri Özellikleri ve Amacı
GÜNDEM Maastricht Kriterleri özellikleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.