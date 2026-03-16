        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'den Chelsea'ye para cezası! - Futbol Haberleri

        Premier Lig'den Chelsea'ye para cezası!

        İngiltere Premier Lig yönetimi, kulübün eski sahibi Roman Abramovich döneminde finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Chelsea'ye para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Chelsea'ye para cezası!

        Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Finansal raporlama, üçüncü taraf yatırımı ve gençlik gelişimi"yle ilgili kuralları ihlal etmesi nedeniyle Chelsea'nin 10,75 milyon sterlin para cezasını ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, bağımsız bir komisyonun yürüttüğü soruşturma sonucunda bu cezanın verildiği vurgulanırken, kulübe bir yıllık transfer yasağı getirildiği ancak bu cezanın iki yıl süreyle "askıya alındığı" aktarıldı.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Chelsea, Premier Lig ile yaptıkları anlaşmadan memnun olduklarını kaydederek, "Chelsea Futbol Kulübü, 2022 yılında kulüp tarafından bildirilen geçmişe dönük düzenleyici konularla ilgili olarak Premier Lig ile bir anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyar. Bu sürecin başından itibaren kulüp, bu konuları son derece ciddiyetle ele almış ve ilgili tüm düzenleyicilerle tam iş birliği sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu