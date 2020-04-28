Premier Lig kulüpleri, sezona haziran ayında yeniden başlama planlarını görüşmek üzere cuma günü toplanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayının ortasından bu yana askıya alınan Premier Lig'in temmuz ayı sonunda bitirilmesi için 8 Haziran'da yeniden başlatılması planlanıyor.

Birleşik Krallık Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden yaptığı açıklamada, Premier Lig yönetimiyle “Mümkün olan en kısa sürede” ligin yeniden başlaması için görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti. Dowden, “Tüm futbol ailesine destek sağlamak için futbolun mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması amacıyla kişisel olarak Premier Lig yönetimiyle görüşmeler halindeyim, ancak elbette tüm bu hareketlerin halk sağlığıyla uyumlu olması gerekiyor” dedi.

Bu arada Premier Lig kulüplerinden Arsenal, Tottenham Hotspur, West Ham United ve Brighton & Hove Albion, gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çalışmalara başladı. (Goal)